BlackRock a lancé un fonds négocié en bourse "tampon" qui vise à offrir une protection à 100 % contre les baisses aux investisseurs réticents à prendre des risques et désireux d'exploiter les marchés boursiers, a déclaré lundi le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

Les ETF dits "tampons" ou à gestion de risque permettent de maximiser les rendements d'un actif pour les investisseurs tout en offrant une protection contre les baisses sur une période donnée.

Ce nouveau produit devrait séduire les investisseurs qui espèrent profiter de la reprise des marchés boursiers, qui continuent de se négocier à des niveaux record, mais qui craignent qu'un ralentissement de l'économie et des taux d'intérêt plus élevés à long terme ne nuisent à l'humeur des investisseurs à l'avenir.

En outre, les ETF tampons font généralement l'objet de moins de demandes de rachat en période de forte volatilité des marchés.

"BlackRock n'est pas en avance - et est même un peu en retard - sur le marché des ETF tampons, mais avec sa taille, sa portée et sa machine marketing, elle a de bonnes chances de rattraper et de surpasser les premiers entrants sur le marché", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors.

"Lancer des ETF tamponnés maintenant, alors que le marché est proche de ses plus hauts niveaux historiques et que de nombreux investisseurs sont nerveux - notamment en raison de l'inflation, des élections à venir et de l'augmentation de l'endettement - pourrait s'avérer particulièrement judicieux pour eux", a-t-il ajouté.

Le iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF a commencé à être négocié lundi sous le symbole "MAXJ".

Le gestionnaire d'actifs a déclaré que l'ETF suivra les rendements de l'indice de référence S&P 500 en utilisant des options avec un plafond à la hausse, tout en fournissant une couverture à 100 % contre toute baisse pendant environ un an.

"Avec des niveaux records de liquidités en attente, de nombreux investisseurs cherchent des outils pour les aider à naviguer dans la volatilité du marché avant de revenir sur le marché", a déclaré Rachel Aguirre, responsable du produit iShares américain chez BlackRock.

BlackRock a ajouté qu'il gérait actuellement 25 milliards de dollars d'actifs dans plus de 40 ETF actifs aux États-Unis, au 30 juin. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)