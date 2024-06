Global Infrastructure Partners (GIP) a déclaré que son acheteur BlackRock ne participerait pas à la privatisation des aéroports de Malaisie après les critiques formulées dans ce pays à majorité musulmane au sujet des liens présumés de la société américaine avec Israël.

GIP, le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional et d'autres font partie d'un consortium qui a proposé de reprendre l'aéroport de Malaisie (MAHB) dans le cadre d'une opération de privatisation qui valoriserait l'opérateur aéroportuaire à 3,9 milliards de dollars.

Le plan a fait l'objet de critiques et de protestations de la part de certains législateurs du parti au pouvoir et de l'opposition en Malaisie, qui soutient fermement les Palestiniens, en raison des liens entre le GIP et les investissements importants de BlackRock en Israël, qui mène une guerre contre le groupe palestinien militant du Hamas à Gaza.

La privatisation prévue de la MAHB est le dernier sujet de protestation en Malaisie, après les campagnes de boycott contre des marques occidentales telles que McDonald's et Starbucks en raison de la guerre à Gaza.

Le GIP a déclaré que son équipe dirigeante actuelle "conservera le contrôle et la responsabilité de la direction stratégique et de l'exploitation du GIP et des entreprises dans lesquelles nous avons investi" après son acquisition par BlackRock, a rapporté vendredi l'agence de presse nationale Bernama, citant une réponse écrite du responsable des transports du GIP, Phil Iley.

Un porte-parole du GIP a confirmé l'information de Bernama. Khazanah n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

M. Iley a déclaré que la société fournirait à la MAHB tout le soutien opérationnel et l'assistance nécessaires, bien qu'elle soit un actionnaire minoritaire.

"Si nous réussissons notre transformation, nous envisagerons très volontiers de réinscrire MAHB à la bourse de Malaisie à l'avenir", a-t-il écrit.

Khazanah a déclaré que le GIP n'embaucherait pas de personnel pour gérer directement la MAHB, tandis que le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a qualifié de sans fondement les affirmations selon lesquelles 25 % de la MAHB seraient détenus par une société pro-sioniste, sans nommer cette société, a rapporté Bernama.

L'accord prévoit que GIP et l'Abu Dhabi Investment Authority détiendront 30 % de la MAHB, tandis que la majorité des parts sera détenue par Khazanah et le Employees Provident Fund, le plus grand organisme de retraite de Malaisie. Le fonds n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de GIP.

L'acquisition de GIP par BlackRock, pour un montant de 12,5 milliards de dollars, devrait être finalisée au troisième trimestre.

MAHB gère 39 aéroports en Malaisie et un aéroport international en Turquie. (Reportage de Rozanna Latiff à Kuala Lumpur ; Reportage complémentaire de Danial Azhar à Kuala Lumpur et de Yantoultra Ngui à Singapour ; Rédaction de William Mallard)