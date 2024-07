BlackRock pourrait commencer à proposer des indices et des fonds négociés en bourse (ETF) pour les marchés privés, a déclaré le gestionnaire d'actifs lundi, après avoir annoncé l'achat du fournisseur de données Preqin pour près de 3,2 milliards de dollars.

Cette décision souligne la volonté de BlackRock de devenir un acteur majeur dans le domaine des actifs alternatifs, qui occupent une place de plus en plus importante dans les portefeuilles des investisseurs.

Ces actifs englobent tout ce qui n'est pas constitué d'actions et d'obligations et sont collectivement appelés "investissements sur les marchés privés", c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas négociés sur des bourses publiques ou des marchés boursiers.

Ils sont plus attrayants lorsque les marchés publics sont volatils, mais leur analyse est plus difficile en raison d'une transparence limitée et de méthodologies de calcul incohérentes.

Les indices offrent aux investisseurs une référence standard pour mesurer la performance de leurs portefeuilles, tandis que les ETF donnent accès à un ensemble d'actifs diversifiés. Ils sont très populaires auprès des investisseurs passifs.

En règle générale, ces produits sont réservés aux investisseurs souhaitant avoir accès à des actions, des obligations ou des matières premières, bien que certaines sociétés financières aient récemment commencé à élargir leur offre.

Le fonds coté Destiny Tech100 permet aux actionnaires d'accéder à certaines des start-ups privées les plus en vogue, notamment SpaceX d'Elon Musk et OpenAI de Sam Altman.

L'introduction d'indices et d'iShares - la branche ETF de BlackRock - sur les marchés privés contribuera à améliorer la transparence du secteur et à attirer davantage d'investissements, a déclaré le gestionnaire d'actifs.

Preqin sera intégré à eFront, un logiciel de gestion des investissements alternatifs que BlackRock a acheté en 2019. Il fera partie de l'unité de services technologiques de BlackRock, qui a représenté 8 % du chiffre d'affaires total de la société au premier trimestre.

Bien qu'il s'agisse d'une petite entreprise, l'unité technologique génère des revenus moins sensibles aux fluctuations du marché.

"Nous nous attendons à ce que l'opération permette d'étendre, de diversifier et d'accélérer la plateforme technologique de BlackRock", ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note.

Elle pourrait également améliorer la perception qu'ont les marchés de BlackRock en tant que fournisseur de solutions technologiques, a ajouté la maison de courtage. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty)