BlackRock a reçu un avertissement juridique de l'État américain du Mississippi pour "déclarations fausses et trompeuses faites aux investisseurs du Mississippi" concernant ses stratégies d'investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), selon un document de 33 pages publié mercredi.

Le secrétaire d'État du Mississippi, Michael Watson, et la division des valeurs mobilières de l'État ont émis une "ordonnance sommaire de cesser et de s'abstenir" et ont signifié un avertissement en vue d'imposer une sanction administrative de plusieurs millions de dollars au gestionnaire de fonds basé à New York.

L'avertissement juridique du Mississippi intervient après que la Floride, la Louisiane et le Missouri ont déclaré qu'ils prévoyaient de retirer leurs mandats d'investissement à la société, citant des préoccupations concernant l'impact des efforts de BlackRock en matière d'ESG sur les rendements des investisseurs.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a été en première ligne de l'examen de certains États dirigés par des républicains au sujet de ses politiques ESG. Son PDG, Larry Fink, a déclaré l'année dernière que la société avait perdu environ 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion en raison des réactions politiques.

"Nous opérons dans l'un des secteurs les plus réglementés du pays et nous nous engageons à respecter la loi à tous égards", a déclaré BlackRock dans un communiqué transmis à Reuters.

"Notre seul objectif est de maximiser les rendements ajustés au risque pour les fonds dans lesquels nos clients choisissent d'investir", a-t-il ajouté.

L'année dernière, l'État américain du Tennessee a déclaré qu'il poursuivait le gestionnaire d'actifs, l'accusant d'avoir enfreint les lois sur la protection des consommateurs et d'avoir minimisé l'importance des considérations ESG dans les stratégies d'investissement de l'entreprise.

BlackRock gérait 10 000 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2023 et servait des clients dans plus de 100 pays à travers le monde.