Le BlackRock Investment Institute a déclaré mardi qu'il était devenu moins baissier à l'égard des obligations d'État à court terme en raison des rendements attrayants, tandis qu'il devenait plus prudent sur les perspectives à long terme de la dette d'entreprise bien notée, étant donné que sa compensation par rapport au papier d'État était limitée.

"Nous préférons les obligations d'État à court terme au crédit", a déclaré dans une note l'institut, une branche de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. "Nous sous-pondérons le crédit de haute qualité dans une perspective stratégique à cinq ans et plus, et nous réduisons notre sous-pondération globale des obligations souveraines.

Les rendements des obligations d'État à court terme, telles que les bons du Trésor à deux ans, ont fortement augmenté au cours des dix-huit derniers mois, en raison des hausses rapides des taux d'intérêt décidées par les banques centrales pour juguler l'inflation.

Mardi, les rendements des bons du Trésor à deux ans s'élevaient à près de 5 %. À titre de comparaison, les rendements des obligations d'entreprises de bonne qualité, mesurés par l'indice ICE BofA US Corporate, s'élevaient à environ 5,7 % lundi.

"Nous pensons que le crédit de haute qualité offre une compensation limitée pour toute atteinte potentielle aux rendements due à des écarts plus importants et à la sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt", a déclaré l'institut.

Bien que son point de vue sur les obligations d'État soit devenu plus optimiste, l'institut a maintenu une recommandation de "sous-pondération" parce qu'il s'attend à ce que les rendements des obligations à long terme continuent de grimper, malgré leur récente augmentation, car les investisseurs pourraient exiger une plus grande compensation pour détenir des titres à long terme.

Cela pourrait être dû à une combinaison de facteurs : des prévisions d'inflation plus élevées et des niveaux de dette publique américaine en hausse, comme l'a souligné l'abaissement de la note de la dette américaine par Fitch le mois dernier, à une demande étrangère plus faible pour les bons du Trésor à long terme, les investisseurs japonais, par exemple, réduisant leurs allocations en raison de la hausse des rendements obligataires nationaux.

"Pour que les obligations à long terme deviennent positives, il faudrait que les primes de terme augmentent beaucoup plus ou que les attentes du marché concernant les taux d'intérêt futurs soient trop élevées. Nous n'en sommes pas encore là".