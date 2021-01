BlackRock : renforce les capacités d'Aladdin en matière d'analyse prospective et de reporting de la durabilité grâce à un partenariat stratégique avec Clarity AI

La plateforme technologique Clarity AI fournit des informations sur l’impact social et environnemental de plus de 30 000 organisations

La science des données et l’apprentissage automatique aident les clients à évaluer correctement la durabilité

BlackRock annonce une prise de participation minoritaire dans Clarity AI

BlackRock Inc. (NYSE: BLK) a annoncé aujourd’hui avoir acquis une participation minoritaire dans Clarity AI, une plateforme d’analyse de la durabilité et de science des données. La Société a réalisé cette opération dans le cadre de ses investissements visant à fournir des analyses et des logiciels spécialisés à ses clients qui investissent dans la durabilité. BlackRock intégrera les capacités de Clarity AI à Aladdin®, son système opérationnel de bout-en-bout destiné aux professionnels de l’investissement.

Clarity AI s’appuie sur les mégadonnées et l’apprentissage automatique pour les étendre à un univers extrêmement étendu d’entreprises, de pays et d’autorités locales et générer ainsi des informations exploitables en matière de durabilité et d’impact. Ses capacités exclusives en matière de technologies et de science des données relatives aux impacts environnementaux et sociaux analysent plus de 30 000 entreprises dans près de 200 pays. Clarity AI aide également les investisseurs à remplir leurs nouvelles obligations de reporting réglementaires et clientèle sur la durabilité.

«Pour les investisseurs, il est devenu crucial de prendre en compte la durabilité parmi les paramètres de gestion des risques immédiats et futurs; à cette fin, il est donc fondamental de disposer de meilleures données, a déclaré Mary-Catherine Lader, responsable d’Aladdin Sustainability chez BlackRock. Pour notre Société, la durabilité est désormais un critère d’investissement et nous nous engageons à rehausser les normes en matière de données ESG et technologiques. C’est pourquoi nous dotons Aladdin de nouvelles capacités d’analyse et de nouveaux logiciels et que nous y intégrons également les capacités de partenaires stratégiques tels que Clarity AI, afin que nos clients puissent comprendre l’impact et les risques sociaux et environnementaux qu’impliquent leurs investissements. Clarity AI s’appuie sur l’apprentissage automatique pour aider les clients d’Aladdin à analyser un vaste univers d’entreprises, à respecter leurs obligations de reporting et à construire des portefeuilles plus durables.»

«L’investissement de BlackRock dans Clarity AI et l’intégration de nos capacités et de nos données exhaustives sur les critères ESG, la durabilité et l’impact dans la plateforme Aladdin de BlackRock seront transformateurs: les investisseurs les plus importants et les plus influents au monde seront encore plus nombreux à bénéficier des données et des analyses de Clarity AI, a déclaré Rebeca Minguela, fondatrice et PDG de Clarity AI. Ce partenariat stratégique avec BlackRock répond à une demande croissante des investisseurs pour une approche innovante capable de les aider à évaluer l’impact des entreprises sur notre société et sur notre planète.»

La demande en investissements durables a considérablement augmenté en 2020. Dans le monde entier, les investisseurs dans les fonds communs de placement et les ETF ont investi 326 milliards de dollars en actifs durables au cours des 12 mois se terminant en novembre 2020, soit une augmentation de 97% par rapport à la même période de l’année précédente1. En outre, une enquête récente2 auprès d’investisseurs à travers le monde révèle que ceux-ci devraient doubler leurs allocations d’actifs ESG d’ici 2025. Dans l'enquête2 53% des répondants ont cité leurs préoccupations à propos de «la mauvaise qualité ou le manque de données et d’analyses ESG» comme étant le principal motif de leur réticence à se lancer dans l’investissement durable. Étant donné que les investisseurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des moyens d’évaluer l’impact social et environnemental de leurs investissements, le besoin de données et d’analyses ESG améliorées aux fins de l’investissement individuel comme pour l’ensemble des portefeuilles ne peut que croître.

Clarity AI combine les séries de données sur la durabilité fournies par la plateforme Aladdin avec les analyses et modèles prospectifs de durabilité supplémentaires générés à partir de données sur les entreprises. Ces informations complètent les rapports ESG traditionnels fournis par les entreprises.

Cette opération dans l’intérêt de la plateforme Aladdin est la dernière étape de la stratégie de BlackRock visant à continuer d’investir dans ses capacités en matière de durabilité. L’an dernier, BlackRock a ainsi lancé 1 200 indices de durabilité et formé des partenariats de données pour aider les investisseurs à comprendre les risques et les opportunités liés aux critères ESG et au changement climatique.

BlackRock a également présenté récemment Aladdin Climate, qui aide les investisseurs à comprendre le risque climatique et à agir en fonction de celui-ci. Aladdin Climate est la première application logicielle à montrer aux investisseurs comment mesurer à la fois l’incidence sur les portefeuilles du risque physique du changement climatique et du risque de la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

BlackRock rejoindra les investisseurs existants de Clarity AI, notamment Deutsche Börse, Kibo Ventures, Mundi Ventures, Seaya Ventures et Founders Fund.

Les détails de la transaction n’ont pas été révélés.

À propos de BlackRock

BlackRock a pour mission d’aider de plus en plus de personnes à connaître le bien-être financier. En notre qualité de fiduciaire des investisseurs et de grand fournisseur de technologies financières, nous aidons des millions de personnes à se constituer une épargne qui les soutiendra toute leur vie en facilitant l’investissement et en le rendant plus abordable. Pour plus d’informations sur BlackRock, visiter le site web www.blackrock.com/corporate.

À propos de Aladdin

Aladdin® est la plateforme opérationnelle et de gestion de bout-en-bout des investissements de BlackRock utilisée par les investisseurs institutionnels, notamment les gérants d’actifs, les fonds de pension, les assureurs et les trésoriers d’entreprise. Elle combine l’analyse des risques sophistiquée et des outils complets de gestion de portefeuille, de négociation et d’opérations au sein d’une unique plateforme homogène. Elle est également adaptée aux gestionnaires de fortune. La plateforme Aladdin offre un langage commun tout au long du cycle d’investissement et promeut une culture de la transparence du risque parmi les utilisateurs.

À propos de Clarity AI

Clarity AI analyse plus de 30 000 entreprises, 200 000 fonds et 400 pays et autorités locales afin de fournir les données, les analyses et les applications logicielles nécessaires aux investissements, à la recherche et à la reddition de compte des entreprises. Fondée en 2017, Clarity AI dispose de bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne et d’un réseau de clients représentant plus de 10 000 milliards d’actifs sous gestion. Spécialisée en technologie, durabilité et recherche, l’équipe de Clarity AI bénéficie de l’expérience collective d’organisations, d’entreprises et d’établissements de recherche renommés, notamment la NASA, la Banque mondiale, Google, McKinsey & Company, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Harvard, le M.I.T., entre autres. Pour plus d’informations sur Clarity AI, visiter le site web www.clarity.ai.

1 Simfund, Broadridge, GBI. Données à nov. 2020. Hors fonds d’investissement à capital fixe et fonds de fonds; fonds du marché monétaire inclus.

2 BlackRock, Enquête mondiale 2020 sur l’investissement durable - réponses de 425 clients de 27 pays représentant environ 25 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-sustainability-survey.pdf

