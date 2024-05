Blackrock Smaller Companies Trust PLC - société d'investissement cotée au FTSE 250 et axée sur les petites entreprises britanniques cotées - indique mardi que la valeur nette d'inventaire par action avec dette à la valeur nominale est de 1 450,15 pence au 29 février, en baisse de 6,6 % par rapport aux 1 553,41 pence de l'année précédente. Le dividende final est toutefois de 27,0 pence par action pour l'exercice 2024 clos le 31 mars, en hausse par rapport à 25,50 pence, et portant le paiement total à 42,00 pence, soit 5,0% de plus que les 40,00 pence versés pour l'exercice 2023.

Le président Ronald Gould déclare : "Ces résultats doivent être considérés dans le contexte d'une volatilité continue et importante du marché, qui persiste dans un environnement de taux d'intérêt élevés, alimenté par un risque géopolitique accru, avec le conflit en cours en Ukraine et l'escalade des tensions au Moyen-Orient. En outre, plusieurs élections importantes auront lieu en 2024, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe, avec un éventail de résultats qui pourraient tous avoir un impact sur la volatilité et le sentiment du marché.

"Dans ce contexte turbulent, le portefeuille de la société est pondéré en faveur d'entreprises dotées de bilans bien capitalisés et d'équipes de gestion entrepreneuriales capables d'adapter rapidement leurs activités à l'évolution de la dynamique du marché. À ce titre, nous pensons que votre société est bien positionnée et prête à tirer parti des opportunités d'investissement qui s'offrent à elle en dépit des conditions de marché incertaines."

Cours actuel de l'action : 1 480,00 pence l'unité, clôture en baisse de 0,3 % vendredi à Londres.

Evolution sur 12 mois : +11%.

