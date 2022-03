Blackrock stoppe l'achat de titres en Russie pour ses fonds

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a suspendu lundi l'achat de tous les titres russes dans ses fonds actifs et indiciels (ETF), ont indiqué deux dirigeants, à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous avons également plaidé de manière proactive auprès de nos fournisseurs d'indices pour retirer les titres russes des indices larges", ont déclaré Rich Kushel, responsable du groupe de gestion de portefeuille pour BlackRock, et Salim Ramji, responsable mondial des iShares et des investissements indiciels pour BlackRock, dans un communiqué commun jeudi.

Les titres russes représentent moins de 0,01 % des actifs de leurs clients, ont-ils ajouté.