Citations : Comment les gestionnaires d'actifs voient les perspectives d'investissement à la conférence de l'Institut Milken

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de leurs commentaires :

EDWIN CONWAY, DIRECTEUR MONDIAL DE BLACKROCK ALTERNATIVES :

"Il est difficile de naviguer dans cet environnement. Il y a tellement plus de classes d'actifs aujourd'hui que jamais auparavant. Vous devez simplement être très prudent. Il est encore possible d'obtenir des rendements significatifs, mais les risques sont plus élevés."

KAREN KARNIOL-TAMBOUR, CO-CEO CHEZ BRIDGEWATER ASSOCIATES

"Le problème est que lorsque vous avez des changements de paradigme qui modifient réellement la nature de l'environnement de marché, il faut beaucoup de temps pour que cela soit pleinement assimilé par les investisseurs."

DAVID HUNT, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PGIM

"Je pense que le marché sous-estime fondamentalement la force de l'économie américaine et, par conséquent, sous-estime à la fois le niveau des taux d'intérêt et la durée pendant laquelle ils devront être maintenus."