Les institutions financières américaines ont facilité des investissements d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans des fonds indiciels qui incluaient plusieurs entreprises chinoises figurant sur la liste noire, selon une enquête d'une commission bipartisane de la Chambre des représentants.

L'année dernière, ces sociétés ont canalisé 6,5 milliards de dollars vers quelque 63 entreprises chinoises signalées par le gouvernement américain, selon le rapport d'enquête dévoilé jeudi.

Les relations entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde, ont été tendues ces dernières années en raison de problèmes tels que Taïwan, les origines de la pandémie du virus COVID-19, des allégations d'espionnage, des problèmes de droits de l'homme et des tarifs douaniers.

La commission spéciale a indiqué qu'elle s'était concentrée sur deux entreprises - le plus grand fournisseur d'indices au monde, MSCI, et le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock - et qu'elle avait également sondé l'industrie financière au sens large.

Dans son rapport, la commission a conclu que les indices MSCI à eux seuls ont canalisé 3,7 milliards de dollars et que BlackRock a investi au moins 1,9 milliard de dollars dans ces entités sous drapeau rouge.

"BlackRock et MSCI ne sont pas les seuls : un examen intersectoriel a révélé que d'autres grands fournisseurs d'indices et gestionnaires d'actifs canalisent des milliards de dollars vers les mêmes entités sous pavillon rouge", indique le rapport.

Le groupe d'experts a toutefois déclaré que cette activité n'était pas illégale.

"Le comité et son rapport confirment que BlackRock respecte les lois américaines applicables, que cette question concerne l'ensemble du secteur de la gestion d'actifs et que le Congrès et l'administration doivent travailler ensemble pour créer des règles claires pour les investisseurs américains", a déclaré un porte-parole de BlackRock dans une déclaration envoyée par courrier à Reuters.

"Bien qu'il ait pleinement coopéré avec la commission pendant plus de huit mois, son rapport contient des affirmations trompeuses sur les fonds indiciels, y compris le fait qu'ils 'acheminent des milliards de dollars' vers ces entités", a ajouté le porte-parole.

MSCI n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires et la commission n'a pas pu être jointe immédiatement.