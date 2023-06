Des gains d'emplois considérables aux États-Unis peuvent masquer des signes de faiblesse

Mais les détails qui se cachent derrière ce chiffre peuvent, s'ils se maintiennent, indiquer certaines des premières fissures dans un marché du travail qui a défié les attentes pendant la plus grande partie de la reprise après la pandémie de COVID-19.

Le taux de chômage a augmenté de trois dixièmes de point de pourcentage, ce qui est relativement important, passant de 3,4 % à 3,7 %, un niveau de changement qui n'avait pas été observé, en dehors du début de la pandémie, depuis plus d'une décennie, lors de la lenteur de la reprise après la récession de 2007-2009.

Le nombre de chômeurs a fait un bond de 440 000, le plus important depuis novembre 2010.

Le fardeau est tombé de manière disproportionnée sur les travailleurs noirs, qui ont représenté près de la moitié de l'augmentation du nombre de chômeurs et qui ont vu leur taux de chômage augmenter de près d'un point de pourcentage, passant de 4,7 % à 5,6 %, soit la plus forte hausse en 11 ans.

Présentés par l'administration Biden comme un signe de vigueur continue de l'emploi, les chiffres de mai rapprochent les États-Unis non seulement des emplois perdus au cours des premiers mois de la pandémie - l'emploi salarié compte déjà 3,7 millions de postes de plus - mais aussi de la tendance qui aurait été nécessaire pour tenir compte de la croissance de la main-d'œuvre.

Pourtant, l'augmentation du chômage des Noirs en particulier est un élément que les détracteurs de la politique de la Fed craignaient de voir comme un signe avant-coureur d'un retournement du marché de l'emploi. Les pertes d'emploi initiales rapides parmi les travailleurs noirs sont une caractéristique des ralentissements et des récessions aux États-Unis.

"Il ne s'agit que d'un mois de données, et il peut être facile de réagir de manière excessive, mais certains signaux d'alarme ne peuvent être ignorés", a déclaré Nick Bunker, responsable de la recherche économique au Hiring Lab d'Indeed. En outre, le nombre moyen d'heures hebdomadaires travaillées a de nouveau chuté à 34,3, "et se situe désormais en dessous de son niveau moyen de 2017 à 2019 - un indicateur traditionnel de récession et un signal potentiel que les employeurs sont désormais en mesure d'embaucher des travailleurs plus facilement", a-t-il ajouté.

NORMALISATION POST-PANDÉMIQUE

Le mois dernier, le rythme des augmentations salariales s'est également ralenti.

D'autres aspects des données suggèrent un environnement d'embauche moins dynamique.

Selon une série distincte sur les flux de main-d'œuvre publiée par le Bureau of Labor Statistics, l'augmentation du nombre de chômeurs est en partie due à une baisse de la recherche d'emploi : Le nombre de chômeurs ayant trouvé un emploi en mai est tombé à 1,46 million en données corrigées des variations saisonnières, soit environ 300 000 de moins que la moyenne depuis le début de l'année 2022.

Le nombre de personnes ayant perdu leur emploi et commencé à en chercher un par la suite, soit environ 1,68 million, était supérieur d'environ 150 000 à la moyenne des derniers mois - un signe possible que les gens, par choix ou par nécessité, étaient disposés à rester sur le marché du travail après des années de pandémie au cours desquelles les travailleurs semblaient disposés à entrer et sortir plus librement de leur emploi et du marché du travail.

Malgré l'ampleur des gains d'emplois, les détails du rapport peuvent suggérer une "normalisation" du marché du travail après les disruptifs de la pandémie. La baisse des niveaux d'emploi enregistrée dans l'enquête mensuelle sur les ménages, par exemple, est due à une diminution de l'emploi indépendant, qui avait connu un pic pendant la pandémie, ainsi qu'à une augmentation inattendue des créations d'entreprises, qui pourrait être due au fait que des personnes cherchaient d'autres solutions pendant la crise sanitaire.

Dans l'ensemble, a déclaré Rick Rieder, responsable des obligations mondiales chez le géant de l'investissement BlackRock, la dynamique d'embauche dans les secteurs qui restent en deçà des niveaux d'emploi d'avant la pandémie, comme les loisirs et l'hôtellerie, ou qui sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre notables, comme la santé et l'éducation, pourrait continuer à alimenter les gains d'emplois mensuels, même si d'autres secteurs du marché du travail ralentissent.

Il s'agit d'un environnement dans lequel la Fed pourrait avoir raison d'être prudente.

"Le fait est que le marché du travail est toujours très tendu, aidé par les pénuries dans certains secteurs des services, ainsi que par des tendances démographiques historiques" comme le vieillissement de la population, a déclaré M. Rieder. "Cependant, plutôt que de voir la Fed écraser le marché du travail maintenant, afin de réduire une inflation encore trop élevée, nous pensons qu'il est probable qu'en temps utile, l'économie pourrait se recalibrer organiquement et d'une manière plus saine."