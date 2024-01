Global Infrastructure Partners (GIP) est en pourparlers pour acquérir jusqu'à 49 % des parts de MMC Port Holdings, une opération qui pourrait valoriser le plus grand opérateur portuaire de Malaisie à environ 30 milliards de ringgit (6,4 milliards de dollars), ont déclaré deux sources au fait du dossier.

L'investisseur en infrastructures a commencé à chercher des financements pour l'acquisition potentielle d'une participation dans MMC Port, qui fait partie du conglomérat MMC Corp contrôlé par le magnat malaisien Syed Mokhtar Al-Bukhary, a déclaré l'une des sources.

Une participation de 49 % dans MMC Port vaudrait 3,1 milliards de dollars, bien que l'on ne sache pas encore quel type de prime sera convenu entre les deux entreprises.

Les pourparlers sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'un accord sera conclu, ont déclaré les sources. Elles ont refusé d'être nommées car les discussions sont confidentielles.

Un porte-parole de GIP à New York s'est refusé à tout commentaire. MMC Corp n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Fondé en 2006, GIP, dont le siège est à New York, gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs et possède un portefeuille comprenant l'aéroport britannique de Gatwick, le port de Melbourne et d'importants projets éoliens en mer.

S'il se concrétise, l'investissement malaisien de GIP viendra s'ajouter au rythme effréné des fusions et acquisitions dans le secteur des infrastructures à l'échelle mondiale ces dernières années, l'explosion de la demande en matière de logistique rendant cette catégorie d'actifs de plus en plus populaire.

Dans le cadre de cette tendance, le GIP lui-même est en cours d'acquisition par BlackRock pour un montant de 12,5 milliards de dollars.

Quelques jours après l'annonce de BlackRock, qui gère 10 000 milliards de dollars sur l'ensemble des marchés, la société américaine de capital-investissement General Atlantic a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord pour acheter Actis, un investisseur en infrastructures basé au Royaume-Uni.

Ces dernières années, les sociétés mondiales de capital-investissement, les fonds souverains et d'autres investisseurs ont investi dans des projets d'infrastructure en Asie afin de s'exposer à des actifs considérés comme offrant des rendements stables, à long terme et supérieurs à l'inflation.

Reuters a rapporté pour la première fois en mai de l'année dernière, citant des sources ayant connaissance du dossier, que Syed Mokhtar, classé 11e homme le plus riche de Malaisie par Forbes, envisageait de faire entrer un investisseur dans MMC Port Holdings.

La société possède sept ports en Malaisie : le port de Tanjung Pelepas, le port de Johor, le port de Northport, le port de Penang, le port de Tanjung Bruas, SPT Services et le port d'Andaman, selon son site web.

Tous sont situés le long du détroit de Malacca, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde.

(1 $ = 4,7140 ringgit) (Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour et Rozanna Latiff à Kuala Lumpur ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Sonali Paul)