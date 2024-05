Le fonds souverain de la Malaisie a déclaré que son partenaire de consortium, Global Infrastructure Partners (GIP), n'embauchera pas de personnel pour gérer directement Malaysia Airport Holdings Bhd après la conclusion d'un accord visant à privatiser l'opérateur aéroportuaire du pays, a rapporté l'agence de presse nationale Bernama.

Le directeur général de Khazanah Nasional Bhd, Amirul Feisal Wan Zahir, a également déclaré qu'il n'y aurait pas de licenciements des employés actuels de MAHB après la conclusion de l'accord.

"Le GIP ne nommera pas directement du personnel ou des détachés pour gérer la MAHB", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Bernama dimanche.

"Au lieu de cela, la direction sera nommée conjointement par l'ensemble du consortium, et nous ferons appel à l'expertise technique du GIP en cas de besoin.

Le GIP et la MAHB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées lundi.

Un consortium dirigé par Khazanah et le fonds de pension public Employees Provident Fund (EPF) a annoncé le 15 mai une offre conditionnelle d'acquisition des actions de MAHB qu'il ne possédait pas encore, dans le cadre d'une transaction qui valorise MAHB à environ 3,9 milliards de dollars.

À l'issue de l'opération, Khazanah et EPF porteront collectivement leur participation dans MAHB de 41 % à 70 %, tandis que GIP et Abu Dhabi Investment Authority détiendront respectivement 25 % et 5 % des parts.

BlackRock a annoncé en janvier qu'il rachèterait GIP pour 12,5 milliards de dollars, l'acquisition devant être finalisée au troisième trimestre.

L'opération fait l'objet de critiques et de protestations de la part d'organismes de la société civile malaisienne, du gouvernement et des législateurs de l'opposition concernant la participation de BlackRock, alléguant que l'entreprise américaine a des liens avec Israël.

La Malaisie, à majorité musulmane, est un fervent défenseur des Palestiniens. Certaines marques occidentales présentes dans le pays ont été la cible de campagnes de boycott à la suite de l'offensive militaire israélienne à Gaza.

Amirul de Khazanah a déclaré dans le rapport de Bernama que BlackRock n'était pas un "partenaire direct" du consortium et que l'acquisition de GIP par le gestionnaire de fonds américain "n'a pas encore été conclue".

BlackRock n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi. (Reportage de Danial Azhar ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)