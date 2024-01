La société américaine de capital-investissement General Atlantic a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord pour acheter l'investisseur en infrastructures britannique Actis, dernier signe en date des investisseurs qui misent sur la croissance des actifs alternatifs.

L'opération portera les actifs gérés par General Atlantic à environ 96 milliards de dollars, selon une déclaration commune des deux sociétés qui n'a pas révélé les conditions financières de l'opération.

L'accord intervient quelques jours après que BlackRock a conclu un accord pour acheter Global Infrastructure Partners pour 12,5 milliards de dollars, plaçant le géant de la gestion d'actifs au cœur de l'investissement dans les ports, l'énergie et les projets d'infrastructure numérique à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de l'accord conclu avec General Atlantic, Actis deviendra la branche infrastructure durable de l'entreprise, ajoutant environ 12,5 milliards de dollars d'actifs spécialisés dans la transition énergétique, la transition numérique et la transformation de la chaîne d'approvisionnement, ont déclaré les entreprises.

"Faire face au changement de paradigme mondial vers la durabilité nécessite une transformation économique et un investissement en capital à grande échelle. Avec l'arrivée d'Actis, nous faisons un grand pas en avant", a déclaré Bill Ford, président-directeur général de General Atlantic.

Actis restera dirigé par son président et associé principal Torbjorn Caeser et ses fonds opéreront sous la marque Actis existante, selon le communiqué.

General Atlantic, fondé en 1980, détient actuellement un portefeuille de 225 entreprises, dont le détaillant de mode rapide Shein, la startup indienne de paiements numériques PhonePe et la société de technologie de conduite autonome Mobileye, peut-on lire sur son site web. (Reportage de Gokul Pisharody à Bengaluru et Iain Withers à Londres ; Rédaction de Savio D'Souza et Susan Fenton)