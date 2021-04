Investissement durable : Gros plan sur l'Europe

L’investissement durable est la nouvelle norme

Le changement climatique, les feux de forêt et la pandémie de Covid-19 ont un impact croissant sur les investisseurs européens. Le risque climatique est désormais largement considéré comme un risque d’investissement et un motif de transition de l’investissement traditionnel à l’investissement durable. Cette démarche prend rapidement un caractère impératif, notamment pour les investisseurs à long terme.

En conséquence, un processus irréversible de transition vers l’investissement durable est désormais en marche, 78 % des investisseurs européens et 73 % des investisseurs suisses ayant déjà intégré le développement durable dans leurs portefeuilles.

L’heure est à l’action

Un grand nombre de nos clients ressentent le besoin urgent de faire évoluer leurs portefeuilles vers l’investissement durable, ce que confirme notre enquête dans laquelle 80 % des investisseurs européens qualifient d’urgente ou de très urgente l’intégration du développement durable dans leur stratégie de construction de portefeuille.

L’avenir d’abord

Nous avons demandé aux investisseurs ce qui motivait l’urgence de cette transition des portefeuilles.

Quelles qu’en soient les motifs (questions d’éthique, convictions de l’entreprise, exigences des clients ou perspectives de rendement), l’investissement durable redéfinit les modèles de portefeuille.

Les défis liés au changement

La transition vers l’investissement durable ne va pas sans difficultés. Nous avons identifié trois grands défis auxquels les investisseurs professionnels sont confrontés aujourd’hui :

Manque de confiance dans les données ESG et les notes ESG Choix du bon véhicule d’investissement durable Choix du fournisseur de fonds avec lequel travailler

Un rôle fondamental

Les investisseurs étant en quête de solutions d’investissement plus durables, la gestion indicielle s’est naturellement imposée et 80 % des investisseurs interrogés la jugent essentielle pour constituer un portefeuille plus durable.

Pour comprendre pourquoi les investisseurs estiment que la gestion indicielle jouera un rôle fondamental dans la construction de portefeuilles plus durables, nous leur avons demandé les raisons pour lesquelles ils privilégient actuellement cette approche.

Gestion indicielle : de la clarté dans un océan de complexité

Nos recherches montrent que lors de leur transition vers l’investissement durable, les investisseurs sont souvent confrontés à des difficultés en matière de choix, de terminologie et d’interprétation des données. Selon nous, l’une des principales raisons pour lesquelles tant d’investisseurs se tournent vers la gestion indicielle est qu’elle leur apporte la clarté et la simplicité dont ils ont besoin pour poursuivre les objectifs financiers et durables qu’ils se sont fixés.

La révolution de l’investissement indiciel durable est en marche.

Consultez iShares.com pour télécharger le rapport de recherche et découvrir les raisons pour lesquelles nous pensons que la gestion indicielle durable apporte aux investisseurs la clarté dont ils ont besoin pour construire des portefeuilles plus durables.

Risque de perte en capital

Jusqu’au 31 décembre 2020, le présent document est publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : 44 (0)20 7743 3000. Immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. Veuillez vous reporter au site Internet de la Financial Conduct Authority pour consulter la liste des activités autorisées menées par BlackRock. À partir du 1er janvier 2021, dans l’éventualité où le Royaume-Uni et l’Union européenne ne parviendraient pas à un accord permettant aux entreprises britanniques de proposer des services financiers au sein de l’Espace économique européen, l’émetteur du présent document serait : (i) BlackRock Investment Management (UK) Limited pour tous les pays hors de l’Espace économique européen ; et (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. pour les pays de l’Espace économique européen. BlackRock (Netherlands) B.V. est une société agréée et réglementée par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tél. : 020 – 549 5200, tél. : 31-20-549-5200. Immatriculée au Registre du commerce sous le numéro 17068311. Pour votre protection, les conversations téléphoniques sont généralement enregistrées. Pour les investisseurs qualifiés en Suisse : le présent document est de nature promotionnelle. Ce document est exclusivement destiné et distribué aux investisseurs qualifiés au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 dans sa version modifiée. © 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. 1597630