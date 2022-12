Jupiter scinde la position de CIO

Jupiter a annoncé la nomination d'un responsable de la gestion Actions et d'un responsable de la gestion obligataire. Ces postes viennent remplacer les postes précédents de Chief Investment Officer et de Deputy Chief Investment Officer, « apportant une supervision des investissements plus pointue et efficace et un soutien commercial plus ajusté à la gamme de capacités d'investissement actives et différenciées » du gestionnaire d’actifs.Kiran Nandra-Koehrer rejoindra Jupiter l'année prochaine en tant que Responsable de la gestion Actions. Elle rejoint Jupiter en provenance de Pictet Asset Management, où elle a travaillé pendant sept ans, plus récemment en tant que responsable de la gestion des actions émergentes. Avant de rejoindre Pictet, elle a passé douze ans chez Wellington Management, où elle a occupé des fonctions de gestion des relations, de recherche sur les investissements et de spécialiste des produits dans le cadre de plusieurs stratégies d'actions, notamment américaines, mondiales, européennes et émergentes.Matthew Morgan a été promu en interne et nommé Responsable de la gestion obligataire en octobre, prenant en charge la direction et la gestion des professionnels de l'investissement obligataire de Jupiter. Ayant rejoint Jupiter en provenance de Blackrock en 2019 en tant que directeur des investissements, Multi-Asset, il a été promu au poste de directeur des investissements sur l'ensemble de la plateforme obligataire et Multi-Asset de Jupiter en 2021.Les deux rôles sont directement rattachés à Matthew Beesley, CEO.