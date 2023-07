La société indienne Jio Financial Services, qui fait partie du groupe Reliance dirigé par le milliardaire Mukesh Ambani, et la société américaine BlackRock Inc. vont former une coentreprise à parts égales pour lancer des services de gestion d'actifs en Inde.

Les deux entreprises visent un investissement initial de 150 millions de dollars chacune dans la coentreprise, a déclaré Jio Financial dans un communiqué mercredi.

L'annonce intervient quelques jours après la scission de Jio Financial Services de Reliance Industries, les marchés attribuant une valeur de près de 20 milliards de dollars à l'entreprise qui doit encore développer ses activités dans le secteur des services financiers en pleine croissance de l'Inde.

"Le partenariat s'appuiera sur l'expertise approfondie de BlackRock en matière d'investissement et de gestion des risques, ainsi que sur les capacités technologiques et l'expertise approfondie du marché de JFS pour favoriser la fourniture numérique de produits", a déclaré Hitesh Sethia, PDG de JFS, dans le communiqué.

Le secteur indien de la gestion d'actifs a connu une croissance rapide ces dernières années et gère 44,3 billions de roupies indiennes (540,4 milliards de dollars) d'actifs.

La coentreprise lancera une offre "numérique d'abord" après l'obtention des autorisations réglementaires, indique le communiqué, sans préciser le délai dans lequel elle prévoit de commencer ses activités.

Il s'agit de la deuxième tentative de BlackRock d'entrer dans le secteur de la gestion d'actifs en Inde. Elle s'est retirée d'une précédente coentreprise avec la société financière locale DSP Group en 2018.

"Aujourd'hui marque une étape importante pour BlackRock alors que nous travaillons à étendre notre empreinte par le biais d'une prochaine coentreprise en Inde avec Jio Financial Services", a écrit Larry Fink, président-directeur général de BlackRock, dans un message publié sur sa page LinkedIn.

Malgré une forte croissance, la pénétration des produits d'investissement financier en Inde est faible par rapport à la taille de l'économie.

Selon un rapport de la société de courtage locale AngelOne publié en mai, le ratio des actifs gérés par les fonds communs de placement par rapport au produit intérieur brut du pays est de 16 %, alors que la moyenne mondiale est de 63 %.

(1 $ = 81,9720 roupies indiennes) (Reportage d'Ira Dugal et de Jayshree Upadhyay ; Rédaction de Kirsten Donovan et David Evans)