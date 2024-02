Les récents rachats d'entreprises d'infrastructure par des gestionnaires de fonds tels que BlackRock et General Atlantic sont susceptibles de stimuler les transactions dans le secteur, a déclaré à Reuters le responsable de l'infrastructure mondiale de l'investisseur souverain australien QIC.

Le mois dernier, BlackRock a payé 12,5 milliards de dollars pour Global Infrastructure Partners, dont le portefeuille comprend l'aéroport britannique de Gatwick.

Quelques jours plus tard, la société de capital-investissement General Atlantic a racheté Actis, un investisseur en infrastructures basé en Grande-Bretagne.

De telles transactions sont susceptibles de pousser les rivaux à envisager des opérations similaires, en particulier parce que l'échelle peut profiter aux gestionnaires de fonds dans certains domaines de l'infrastructure, selon Ross Israel, responsable de l'infrastructure mondiale au QIC, qui pèse 103 milliards de dollars australiens (66 milliards de dollars).

"Lorsque vous avez un certain nombre de transactions, vous obtenez une marque de valeur et si quelqu'un est intéressé, cela entame un dialogue", a-t-il déclaré lors d'une interview.

"Les concurrents de ceux qui ont fait des acquisitions voient la nécessité de s'aligner et je pense donc que vous verrez plus que probablement d'autres transactions émerger sur la base de ce prix de marché et de ce point d'ancrage.

Créée par le gouvernement de l'État du Queensland en 1991 pour financer les retraites du secteur public, la QIC gère un portefeuille d'infrastructures d'environ 33 milliards de dollars australiens, qui comprend des participations dans l'aéroport de Bruxelles et Thames Water.

Les commentaires d'Israël s'inscrivent dans une série de records pour les nouveaux fonds d'infrastructure. La société d'investissement KKR & CO a déclaré au début du mois qu'elle avait levé 6,4 milliards de dollars pour le plus grand fonds d'infrastructure de la région Asie-Pacifique à ce jour.

En décembre, Brookfield Asset Management a levé 28 milliards de dollars pour son plus grand fonds d'infrastructure à ce jour. (1 $ = 1,5356 dollar australien) (Reportage de Lewis Jackson ; rédaction de Miral Fahmy)