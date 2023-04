La FDIC confie à BlackRock la vente des portefeuilles de titres de la Signature Bank et de la SVB

La valeur nominale des deux portefeuilles est d'environ 27 milliards de dollars et 87 milliards de dollars, a indiqué le régulateur dans un communiqué mercredi.

Reuters avait précédemment rapporté que la FDIC avait retenu les services de conseillers pour vendre les portefeuilles de titres que les nouveaux propriétaires des deux banques avaient rejetés.

Lundi, la FDIC a annoncé le processus de commercialisation d'un portefeuille de prêts d'environ 60 milliards de dollars mis sous séquestre à la suite de la faillite de Signature Bank.

Ces titres sont principalement composés de titres adossés à des agences, d'obligations hypothécaires collatéralisées et de titres adossés à des hypothèques commerciales, a précisé la FDIC mercredi.

La faillite récente de Signature Bank et de SVB a déclenché la plus grande crise bancaire depuis 2008 et a provoqué une forte volatilité dans le secteur, aggravant les craintes d'une récession imminente.