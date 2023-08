Le gouvernement néo-zélandais et la société américaine BlackRock Inc. vont lancer un fonds d'infrastructure climatique de 2 milliards de dollars néo-zélandais (1,22 milliard de dollars) pour investir dans le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert et les technologies de stockage des batteries, ont-ils déclaré mardi.

"Il s'agit de la plus grande initiative d'investissement dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone que BlackRock ait créée à ce jour", a déclaré Larry Fink, président-directeur général de BlackRock, dans un message publié sur Linkedin.

"Elle permettra aux entreprises néo-zélandaises d'accéder à de plus grandes réserves de capitaux pour mettre en place une infrastructure climatique dans l'ensemble du système énergétique du pays", a-t-il ajouté.

Le gouvernement et BlackRock ont annoncé le fonds dans une déclaration commune, mais n'ont fourni aucun détail sur la date de son lancement.

Le secteur de l'électricité néo-zélandais est déjà largement dominé par les énergies renouvelables, mais le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre 100 % d'énergies renouvelables.

"Ce fonds accélérera la réduction des émissions de la Nouvelle-Zélande, en mettant l'accent sur l'objectif d'une électricité 100 % renouvelable, ce qui permettra à nos entreprises d'accéder à de plus grandes réserves de capitaux pour se développer et croître", a déclaré Megan Woods, ministre néo-zélandaise de l'énergie.

"Avec des niveaux records de production d'électricité renouvelable ces dernières années, la Nouvelle-Zélande est bien placée pour être l'un des premiers pays au monde à mettre en place un système d'électricité entièrement renouvelable", a ajouté Mme Woods. (1 $ = 1,6383 dollar néo-zélandais) (Reportage de Lucy Craymer. Rédaction de Sam Holmes)