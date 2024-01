La société fintech EquiLend a déclaré mercredi avoir identifié un incident de cybersécurité impliquant un accès non autorisé à ses systèmes, ce qui a entraîné la mise hors ligne d'une partie d'entre eux.

La plateforme de prêt de titres a ajouté qu'elle travaillait avec des sociétés de cybersécurité externes et d'autres conseillers professionnels pour l'aider à enquêter sur l'incident et à rétablir les services.

EquiLend a informé ses clients que ce processus pourrait prendre plusieurs jours. La société a indiqué que l'incident s'était produit le 22 janvier.

L'incident de cybersécurité survient quelques jours après que la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans la société, qui est en partie détenue par certaines des plus grandes sociétés financières du monde, notamment Goldman Sachs et BlackRock Inc. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich).