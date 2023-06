Le PDG de BlackRock, M. Fink, déclare qu'il n'envisage pas de quitter la société "en temps utile".

M. Fink, âgé de 70 ans, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite, mais que BlackRock continuait à préparer sa succession.

"Je n'ai pas d'autre priorité que de former la prochaine génération de dirigeants de BlackRock", a-t-il déclaré lors de la journée des investisseurs de la société.

M. Fink a cofondé BlackRock en 1988 avec sept associés. Aujourd'hui, les investisseurs et les analystes commencent à se demander qui sera le prochain à prendre la tête de la société de gestion d'actifs basée à New York.

"BlackRock se trouve à un point d'inflexion stratégique alors qu'elle cherche à accélérer sa croissance et à répondre aux besoins de ses clients. Par conséquent, la succession chez BlackRock prend une importance accrue", a déclaré Cathy Seifert, vice-présidente de la société de recherche CFRA.

Les dirigeants de BlackRock ont déclaré que la société gardait un œil sur les acquisitions et visait une croissance organique de 5 % des revenus des frais de base entre 2023 et 2027, soit le même rythme qu'entre 2019 et 2022. Néanmoins, la société voit sa part de marché dans les revenus de commissions passer de 2,8 % à 3,1 %.

Les marchés privés joueront un rôle important dans la croissance de BlackRock à l'avenir, selon Edwin Conway, responsable mondial du marché privé des actions, car les investisseurs chercheront à se diversifier au-delà de la dette et des actions. "Nous sommes convaincus que nous doublerons nos revenus au cours des cinq prochaines années", a-t-il déclaré.

La société gère 320 milliards de dollars d'actifs alternatifs, tels que l'immobilier, le crédit privé et les infrastructures. L'année dernière, le secteur des marchés privés a enregistré un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars.

Les actions de BlackRock ont augmenté de près de 2 % à la suite des commentaires des dirigeants de BlackRock et des attentes selon lesquelles une pause de la Réserve fédérale sur les hausses de taux profitera aux gestionnaires d'actifs.

M. Fink a parlé d'opportunités de croissance inorganique potentielles pour la société qui seraient "transformationnelles", un concept qu'il avait déjà exprimé en avril, ajoutant que les domaines possibles pour étendre l'empreinte de la société pourraient inclure les données, l'information, la technologie, ou pourraient être liés à la distribution.

"La chose la plus importante, je vous l'assure, est un processus de mise à l'épreuve et nous nous demandons vraiment comment nous devrions faire évoluer notre modèle d'entreprise pour mieux servir nos clients", a-t-il déclaré.