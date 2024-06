Les négociations formelles entre les autorités sri-lankaises et les créanciers privés internationaux sur plus de 12 milliards de dollars d'obligations devraient reprendre incessamment après qu'un groupe de détenteurs d'obligations ait signé des accords de non-divulgation à la fin de la semaine dernière, ont déclaré trois sources à l'agence Reuters lundi.

La reprise des négociations intervient quelques jours après que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un versement de 336 millions de dollars dans le cadre du programme de 2,9 milliards de dollars du FMI. Environ 1 milliard de dollars a déjà été déboursé.

Un représentant des détenteurs d'obligations n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt, le groupe a déclaré que son comité de négociation comprenait Amundi Asset Management, BlackRock et ses filiales, Eaton Vance Management, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) LLC, HBK Capital Management, Morgan Stanley Investment Management, Neuberger Berman, T. Rowe Price Associates Inc, et Wellington Management.

En avril, le Sri Lanka a rejeté une première proposition des détenteurs d'obligations, citant certaines de ses évaluations "de base" et l'absence d'une option de secours en cas de faiblesse économique persistante comme les deux principales raisons pour lesquelles un accord n'a pas été conclu.

Le Sri Lanka a plongé dans sa pire crise financière en plus de sept décennies en 2022, avec une grave pénurie de dollars qui a fait grimper l'inflation à 70 %, a fait chuter sa monnaie à un niveau record et a entraîné une contraction de 7,3 % de son économie.

Le plan de sauvetage du FMI, obtenu en mars de l'année dernière, a permis de stabiliser les conditions économiques.

La nation insulaire organisera des élections présidentielles à la mi-octobre. (Reportage de Rodrigo Campos ; Rédaction de Leslie Adler)