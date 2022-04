Le bénéfice trimestriel de BlackRock augmente d'environ 18%

Le bénéfice ajusté a atteint 1,46 milliard de dollars, soit 9,52 dollars par action, pour les trois mois clos le 31 mars, contre 1,2 milliard de dollars, soit 8,04 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que le gestionnaire d'actifs déclare un bénéfice de 8,75 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv.

(L'article corrige le titre et le paragraphe 1 pour dire que le bénéfice a augmenté d'environ 18 %, et non 22 % ; Corrige le paragraphe 2 pour dire que le bénéfice ajusté de l'année dernière était de 8,04 $ par action, et non 7,77 $ par action).