Sur une base ajustée, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a gagné 1,36 milliard de dollars, soit 8,93 $ par action, au cours des trois mois terminés le 31 décembre, comparativement à 1,65 milliard de dollars, soit 10,68 $ par action, un an plus tôt.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 8,11 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv.