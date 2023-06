Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an vendredi, couronnant une semaine de gains favorisés en partie par le projet de BlackRock de créer un fonds négocié en bourse (ETF) sur le bitcoin, en dépit de la surveillance accrue de la réglementation américaine sur le secteur des actifs numériques.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déposé la semaine dernière une demande pour lancer iShares Bitcoin Trust, un ETF qui aurait Coinbase Custody comme dépositaire et offrirait aux investisseurs institutionnels une exposition à la cyptocurrency.

La bourse de crypto-monnaies EDX Markets, soutenue par les sociétés d'investissement Charles Schwab, Fidelity et Citadel Securities, a également annoncé en début de semaine qu'elle autoriserait les transactions sur certaines crypto-monnaies.

Ces mesures ont ravivé l'intérêt des investisseurs pour les crypto-monnaies, qui étaient en perte de vitesse après une série de faillites d'entreprises de crypto-monnaies, dont l'effondrement soudain de la bourse FTX à la fin de l'année dernière. Le sentiment négatif a été aggravé par une surveillance réglementaire accrue, y compris la décision de la Securities and Exchange Commission américaine de poursuivre les géants de la crypto-monnaie Coinbase Global et Binance, alléguant une violation de ses règles. Les deux sociétés nient ces allégations.

Le bitcoin a gagné près de 25 % de sa valeur depuis le dépôt de la plainte de BlackRock. Il a atteint 31 458 dollars vendredi, son niveau le plus élevé depuis le 7 juin 2022, et était en hausse de 3,29 % à 30 872 dollars.

"Les nuages sombres qui assombrissaient la crypto-monnaie se sont dissipés ces derniers jours dans un contexte d'intérêt institutionnel accru", a déclaré Kate Laurence, associée générale de Bloccelerate VC, qui investit dans des projets de crypto-monnaie.

"BlackRock, Charles Schwab, Fidelity et Citadel ont jeté leur dévolu sur les crypto-monnaies, ce qui est extrêmement important car cela montre que les institutions sont très intéressées par cet espace, malgré la récente répression réglementaire."

Les investisseurs se sont rués sur les crypto-monnaies lorsque les taux d'intérêt étaient bas, poussant le marché à atteindre une valeur record de 3 000 milliards de dollars en 2021. Mais ils sont devenus prudents lorsque les taux ont augmenté, la valeur du marché s'élevant aujourd'hui à environ 1,24 billion de dollars, selon les données de CoinGecko.

L'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde, a augmenté de plus de 16 % depuis la semaine dernière. Il était en hausse de 1,63 % à 1 903,20 vendredi.

Certains observateurs du marché ont déclaré que la répression de la SEC pourrait être bénéfique pour le bitcoin, qui est généralement considéré comme une marchandise plutôt qu'une valeur mobilière, et donc en dehors des attributions de la SEC.

"Le procès de la SEC a créé des opportunités pour les acteurs solides et réglementés, et je suis donc prudemment optimiste quant à la durabilité de l'événement de BlackRock", a déclaré Doug Schwenk, PDG de Digital Asset Research. (Reportage de Hannah Lang à Washington et de Chibuike Oguh à New York ; Reportage complémentaire de Niket Nishant et Lisa Pauline Mattackal ; Rédaction : Michelle Price et Matthew Lewis)