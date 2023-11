China Investment Corp (CIC) a embauché un nouveau responsable pour l'Amérique du Nord pour son bureau de New York, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire, comblant ainsi un poste vacant depuis des mois et montrant que le fonds souverain souhaite maintenir ce poste malgré les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.

New York est le seul bureau du fonds de 1 350 milliards de dollars en dehors de la Chine continentale, en plus de Hong Kong. Il a été créé en 2015 pour l'aider à gérer ses actifs américains. Depuis lors, Washington a pris des mesures sévères à l'encontre de nombreux investissements chinois qu'il considère comme un risque pour la sécurité nationale.

CIC a demandé à Bai Xiaoqing, qui était en charge de certains de ses investissements en capital-investissement depuis Pékin, de déménager à New York pour occuper le poste de responsable de l'Amérique du Nord, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat parce que le déménagement n'a pas été annoncé publiquement.

Elle succède à Zhang Hong, qui a quitté CIC à la fin de l'année dernière et est retournée en Chine après avoir occupé ce poste pendant six ans, a ajouté l'une des sources. Il n'a pas été possible de connaître la raison du départ de Zhang.

Le CIC, Bai et Zhang n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Comité des investissements étrangers aux États-Unis, qui examine les transactions sous l'angle de la sécurité nationale, a bloqué des investissements chinois susceptibles, selon lui, d'éroder l'avance technologique des États-Unis ou de mettre en péril la sécurité des données. Les autorités américaines se sont montrées particulièrement méfiantes à l'égard des investissements provenant d'entités proches du gouvernement communiste chinois, comme le CIC.

En conséquence, les investissements chinois sont passés d'un pic de 63 transactions totalisant 53,5 milliards de dollars en 2016 à seulement trois transactions d'une valeur totale de 400 millions de dollars cette année, selon l'American Enterprise Institute, qui recueille des données sur les investissements de plus de 95 millions de dollars.

Néanmoins, les informations les plus récentes de CIC montrent que certains de ses avoirs américains restent importants. Selon son dernier rapport annuel, les actions américaines représentaient 61,48 % des actions des marchés publics étrangers qu'il détenait en 2021. Les actions publiques représentaient 35,4 % de son portefeuille total.

CIC est également un investisseur important dans les fonds de capital-investissement américains, les actifs dits alternatifs représentant près de la moitié de son portefeuille. L'un de ses investissements les plus importants a été un fonds de capital-investissement de 2,5 milliards de dollars de Goldman Sachs Group Inc. visant à investir dans des entreprises susceptibles de bénéficier du resserrement des liens entre les États-Unis et la Chine.

Lancé en 2017 et baptisé China-U.S. Industrial Cooperation Fund, il a investi dans plusieurs entreprises aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

CIC a également cultivé des liens avec BlackRock Inc, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Elle a déclaré le mois dernier que le président du CIC, Peng Chun, avait rencontré le directeur général de BlackRock, Larry Fink, pour discuter d'une "coopération sur plusieurs fronts". Elle n'a pas fourni d'autres détails et un porte-parole de BlackRock n'a pas répondu aux questions concernant la réunion.

Mme Bai a rejoint le CIC en 2007. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de 12 ans pour le ministère chinois des finances, où elle a occupé le poste de directrice adjointe, selon le site web de l'institut Milken.

Le fait que la Chine reste un investisseur majeur dans les actifs américains a été rappelé une nouvelle fois jeudi, lorsqu'une attaque par ransomware contre l'Industrial and Commercial Bank of China a perturbé les transactions sur le marché du Trésor américain. (Reportage d'Echo Wang à New York et de Roxanne Liu à Pékin ; Reportage complémentaire de Kane Wu à Hong Kong ; Rédaction de Greg Roumeliotis et Edwina Gibbs)