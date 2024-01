Le groupe australien Macquarie a déclaré lundi avoir levé plus de 8 milliards d'euros (8,72 milliards de dollars) pour un nouveau fonds d'infrastructure européen, car l'appétit des investisseurs pour les actifs tangibles, des ports aux centres de données en passant par l'électricité, reste fort.

Le septième fonds d'infrastructure européen a levé des fonds auprès de plus de 100 investisseurs, y compris des fonds de pension et des fonds souverains, selon une déclaration publiée lundi, dont plus de 90 % ont été apportés par des investisseurs précédents de Macquarie.

"Des investissements continus sont nécessaires pour développer les infrastructures qui fournissent des services essentiels aux communautés", a déclaré Adam Lygoe, responsable des infrastructures pour Macquarie Asset Management en Europe, dans la déclaration.

Il a ajouté que le fonds, dont Macquarie a indiqué qu'il visait à lever 7 à 8 milliards d'euros, permettrait au groupe de "jouer un rôle significatif" en contribuant à répondre à ce besoin.

L'enthousiasme des investisseurs institutionnels pour les infrastructures est alimenté par l'explosion de la demande d'infrastructures logistiques et numériques et par la perspective de dépenser des milliers de milliards supplémentaires à mesure que le monde s'éloigne des énergies à forte teneur en carbone.

Au début du mois, BlackRock a accepté d'acheter Global Infrastructure Partners et son portefeuille d'actifs, notamment l'aéroport britannique de Gatwick et le port de Melbourne, pour 12,5 milliards de dollars.

Macquarie, le plus grand gestionnaire d'infrastructures au monde, a lancé son premier fonds d'infrastructures européen en 2004. La société, basée à Sydney, possède environ 542 milliards d'euros d'actifs, dont quelque 170 milliards dans le domaine des infrastructures.

Le septième fonds a déjà réalisé trois investissements, dont VIRTUS Data Centres et le fournisseur de parkings Best in Parking AG, dont le siège est à Vienne. (1 $ = 0,9171 euro) (Reportage de Lewis Jackson ; Rédaction de Kirsten Donovan)