Le plus grand groupe d'investisseurs climatiques du monde a déclaré à ses membres que son approche n'enfreignait pas les lois antitrust et les lois sur les valeurs mobilières des Etats-Unis, selon des lettres consultées par Reuters jeudi, alors que les dirigeants cherchent à renforcer leur soutien quelques jours après le retrait choquant de plusieurs grandes entreprises.

Climate Action 100+ a été ébranlé la semaine dernière par le retrait des fonds de State Street et JPMorgan et du géant des obligations Pimco, tandis que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a réduit sa participation.

Le groupe vise à faciliter un engagement plus efficace avec les entreprises fortement émettrices afin de les aider à passer à une économie à faibles émissions de carbone. Ses membres ont été accusés de collusion par certains politiciens républicains américains, ce qui pourrait constituer une infraction à la loi.

BlackRock et State Street ont souligné l'importance de l'indépendance lorsqu'ils ont confirmé leur participation, tandis que JPMorgan a déclaré qu'elle s'appuierait sur ses propres capacités de gestion. PIMCO a déclaré que la participation n'était "plus en phase" avec son approche.

Dans une lettre adressée aux membres mercredi, l'un des cinq réseaux d'investisseurs coordonnant le CA100+, les Principes pour l'investissement responsable (PRI), a exhorté les membres à rester fermes malgré le départ de ce qu'il a décrit comme "un petit nombre de membres", et a abordé les questions juridiques.

"Les PRI conçoivent et facilitent les initiatives d'une manière qui, selon nous, permet aux investisseurs de rester en conformité avec les règles et réglementations des marchés clés, y compris les lois antitrust et les lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis", a écrit le directeur général David Atkin.

"Par exemple, aucune initiative n'exige jamais d'un signataire qu'il vote d'une certaine manière, même pour des votes ou des résolutions proposés ou signalés par d'autres investisseurs. Les engagements de collaboration avec les entreprises sont toujours menés par les investisseurs et toujours volontaires".

Par ailleurs, Mindy Lubber, présidente du groupe de défense des investisseurs Ceres, un autre réseau d'investisseurs CA100+, a écrit un message similaire aux membres, axé sur les entreprises nord-américaines.

Malgré ces départs, Climate Action 100+ compte toujours plus de 700 investisseurs, dont 60 nouveaux signataires depuis juin, a écrit Mme Lubber. (Reportage de Simon Jessop à Londres et de Ross Kerber à Boston ; rédaction de Mark Potter et Cynthia Osterman)