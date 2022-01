Les actifs de BlackRock au plus haut à 10'000 milliards de dollars

New York (awp/afp) - Le montant des actifs gérés par BlackRock a atteint un record fin 2021 à plus de 10'000 milliards de dollars (environ 9116 milliards de francs suisses), selon les résultats trimestriels et annuels publiés vendredi par l'entreprise américaine.

Il s'agit d'une hausse de 15% par rapport au chiffre de décembre 2020.

"BlackRock a généré la croissance organique la plus solide de son histoire bien que les actifs que nous gérons aient atteint de nouveaux sommets", s'est félicité le patron du premier gestionnaire d'actifs au monde, Larry Fink, dans un communiqué.

Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre 2021 et à 6 milliards sur l'ensemble de l'année.

Rapporté par actions et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, le bénéfice est de 10,42 dollars sur le trimestre et de 39,18 dollars sur l'année, mieux que les attentes du marché.

BlackRock a pu profiter de la bonne santé des Bourses mondiales entre octobre et décembre ainsi que de sa présence dans de nombreux secteurs des marchés financiers.

"Notre entreprise est plus diversifiée que jamais", s'est réjoui M. Fink.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est pour sa part affiché à un niveau proche des estimations des analystes. Il a atteint 5,1 milliards de dollars au dernier trimestre 2021 et 19,4 milliards sur l'ensemble de l'année.

afp/al