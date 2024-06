BlackRock a gagné son combat contre le gestionnaire de fonds spéculatif Boaz Weinstein cette semaine, lorsque les actionnaires de quatre de ses fonds fermés ont voté en faveur du maintien des administrateurs du gestionnaire d'actifs et de son maintien en tant que gestionnaire, comme le montrent de nouvelles données publiées vendredi.

Saba Capital Management, la société de Weinstein, qui détient une part importante des fonds fermés de BlackRock, et BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, s'affrontent depuis des mois au sujet de l'avenir de 10 fonds fermés de BlackRock.

Saba souhaitait que les investisseurs remplacent les administrateurs de BlackRock en élisant ses candidats aux conseils d'administration des fonds. Elle souhaitait également que les investisseurs renvoient BlackRock en tant que gestionnaire de certains fonds.

"Les actionnaires ont rejeté les efforts de Saba pour évincer BlackRock de son poste de conseiller en investissement et ont voté en faveur des candidats proposés par les conseils d'administration de plusieurs fonds", a déclaré Glenn Hubbard, président des conseils d'administration des fonds à capital fixe de BlackRock. Pour la deuxième année consécutive, Saba n'a pas réussi à convaincre les actionnaires qu'elle apporterait plus de valeur ajoutée que les équipes de gestion et d'intendance actuelles des fonds", a-t-il ajouté.

Les investisseurs ont voté pour quatre fonds BlackRock cette semaine ( ) après avoir voté pour six fonds (,

et) la semaine dernière.

Les réunions des fonds et ont été ajournées jusqu'au mois prochain, le quorum n'ayant pas été atteint. Saba Capital Management n'a pas obtenu suffisamment de voix pour remplacer les administrateurs ou révoquer le gestionnaire de l'un des huit fonds.

Le décompte préliminaire des votes est soumis à la certification finale de l'inspecteur indépendant des élections, a déclaré BlackRock.

Saba a invoqué des performances médiocres pour justifier la nécessité d'un changement au sein des fonds qui gèrent ensemble environ 10 milliards de dollars.

Les fonds fermés, contrairement aux fonds ouverts, n'émettent ni ne rachètent de nouvelles actions, ce qui peut les amener à se négocier au-dessus ou au-dessous de la valeur des titres détenus par le fonds.

Depuis des mois, Saba affirme que les investisseurs bénéficieront d'une réduction de la décote par rapport aux actifs sous-jacents des fonds BlackRock et que BlackRock devrait racheter des actions aux investisseurs, ce qui permettrait de débloquer une valeur de quelque 1,4 milliard de dollars.

BlackRock a déclaré qu'elle avait pris des mesures pour améliorer ses performances et que ses administrateurs étaient de meilleurs choix que les candidats proposés par Saba.

La bataille entre BlackRock, qui gère des fonds pour des investisseurs individuels et des fonds de pension et conseille les gouvernements, et Weinstein, qui a récemment fait les gros titres l'année dernière lorsqu'il a tenté, avec d'autres investisseurs de premier plan, de racheter le fonds spéculatif Sculptor Capital Management après que la société eut accepté de le vendre à quelqu'un d'autre, met en lumière une partie souvent négligée du secteur des fonds communs de placement.

Saba a porté le combat contre BlackRock devant les tribunaux et des décisions importantes ont été rendues cette semaine.

