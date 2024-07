Le BlackRock Investment Institute (BII) a déclaré mardi que les actions japonaises constituaient sa cible d'investissement préférée, tandis que la perspective de taux d'intérêt plus élevés à long terme rendait les obligations indexées sur l'inflation attrayantes à un horizon stratégique.

"Les actions japonaises constituent notre conviction la plus forte en matière d'actions, grâce au soutien du retour d'une légère inflation, à des réformes d'entreprises favorables aux actionnaires et à une Banque du Japon qui normalise prudemment sa politique - plutôt que de la resserrer", a déclaré le BII, une branche de la société d'investissement américaine BlackRock qui fournit des services de recherche d'investissement exclusifs.

Dans le même temps, à un horizon stratégique, BII a déclaré dans ses perspectives de milieu d'année qu'elle préférait les obligations indexées sur l'inflation en raison de taux directeurs plus élevés pour longtemps et de déficits budgétaires importants. Au niveau des pays, le Mexique et l'Inde devraient "bénéficier de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement à long terme", a ajouté BII.