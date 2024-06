La semaine dernière, BlackRock a conservé ses sièges au conseil d'administration de six fonds fermés après que la société d'investissement Saba Capital Management n'a pas obtenu suffisamment de votes pour remplacer les administrateurs ou licencier le gestionnaire du fonds, selon les données publiées par BlackRock mardi.

"D'après les résultats préliminaires des assemblées d'actionnaires de la semaine dernière, il est clair que les actionnaires ont rejeté à la fois les candidats de Saba et ses efforts pour évincer BlackRock en tant que conseiller en investissement des fonds", a déclaré BlackRock dans un communiqué. Les résultats n'ont pas été publiés précédemment.

Saba, dirigé par l'investisseur de renom Boaz Weinstein, et BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, s'affrontent depuis des mois au sujet de l'avenir de 10 fonds à capital fixe de BlackRock.

Saba souhaite que les investisseurs élisent ses candidats aux conseils d'administration des fonds BlackRock et renvoient BlackRock de la gestion de certains d'entre eux.

M. Weinstein a fait valoir que les fonds ont enregistré des rendements médiocres et souhaite qu'ils proposent aux investisseurs de racheter leurs actions. Selon lui, quelque 1,4 milliard de dollars de valeur pourraient être débloqués en réduisant la décote des fonds par rapport à leur valeur nette d'inventaire. BlackRock a fait valoir qu'elle avait pris des mesures pour améliorer les performances et que ses administrateurs étaient de meilleurs choix que les candidats proposés par Saba.

Les investisseurs ont voté pour six fonds BlackRock (, et) la semaine dernière et les réunions de BNY et BSTZ ont été ajournées faute de quorum.

La société de conseil en matière de procurations Institutional Shareholder Services (ISS) a écrit précédemment que la norme de vote pour les élections d'administrateurs chez BlackRock peut "fonctionner comme un mécanisme d'enracinement" qui peut rendre difficile pour un investisseur activiste de remporter une course aux procurations.

"BlackRock maintient une exigence de vote qui est effectivement impossible à atteindre et qui a été mise en place pour créer des élections ratées", a déclaré M. Weinstein dans un communiqué. "Alors que Saba a contesté cette tactique d'enracinement devant les tribunaux, nous sommes heureux que nos collègues actionnaires veuillent également tenir BlackRock pour responsable de la destruction de milliards de valeur", a-t-il ajouté.

Les votes concernant quatre fonds auront lieu cette semaine. Il s'agit des fonds BlackRock Innovation and Growth Term Trust, BlackRock Health Sciences Term Trust, BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust et BlackRock Capital Allocation Term Trust. Les résultats préliminaires, y compris pour BIGZ où le vote a eu lieu mardi, ne sont pas encore disponibles, a déclaré BlackRock. Les 10 fonds BlackRock supervisent ensemble environ 10 milliards de dollars d'actifs.

Bien qu'ISS ait noté que la gouvernance d'entreprise reste un sujet de préoccupation pour les fonds, elle a également écrit que "BlackRock a fait preuve d'attention aux questions clés pour les actionnaires, plutôt que de se concentrer entièrement sur des critiques nébuleuses de Saba".