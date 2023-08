Les grands gestionnaires d'actifs américains ont montré un intérêt moindre pour encourager les entreprises dans lesquelles ils investissent à éliminer progressivement les combustibles fossiles depuis 2021, tandis que leurs homologues européens sont restés plus actifs, a déclaré le groupe de réflexion InfluenceMap lundi.

Au niveau mondial, les gestionnaires détiennent près de trois fois plus d'actions dans les entreprises de combustibles fossiles que dans les investissements verts et n'ont pas fait de progrès significatifs vers des objectifs communs tels que la réduction des émissions de carbone à zéro nettes d'ici 2050, selon le rapport.

Le soutien des gestionnaires nord-américains aux résolutions climatiques des grandes entreprises ou des entreprises fortement émettrices qui n'étaient pas soutenues par la direction et qui visaient à limiter l'augmentation de la température mondiale conformément à l'Accord de Paris a chuté à 36 % lors des assemblées d'actionnaires en 2022, contre 50 % en 2021, tandis que les groupes européens ont soutenu 76 % des résolutions de ce type, a indiqué InfluenceMap.

Les chercheurs n'ont pas cherché la cause de ce changement, mais ont noté qu'il coïncidait avec les mesures prises par les gouverneurs des États républicains pour décourager les investissements fondés sur des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui a incité certains acteurs de Wall Street à passer moins de temps à parler ouvertement de questions telles que le changement climatique.

En se concentrant sur les quatre plus grands gestionnaires d'actifs au monde, InfluenceMap indique que Vanguard et Fidelity Investments ont soutenu respectivement 4,5 % et 4,8 % des résolutions que le groupe de réflexion qualifie de "pertinentes pour le climat" en 2022. BlackRock a voté pour 12 % et State Street pour 15 %, selon les chercheurs.

En réponse au rapport, State Street a déclaré qu'il continuerait à s'engager avec les entreprises sur les risques et les opportunités importants. Fidelity n'a pas fait de commentaire immédiat.

BlackRock a déclaré dans son propre rapport d'avril 2023 qu'elle avait vu les propositions environnementales des actionnaires - dont certaines cherchaient à "microgérer" les entreprises - augmenter en 2022, et qu'elle n'avait pas soutenu certaines d'entre elles même si elle était d'accord avec la question abordée.

Vanguard a déclaré dans son rapport qu'elle avait observé des propositions plus normatives et qu'il était peu probable qu'elle soutienne celles qui "sapent la latitude d'un conseil d'administration".

Daan Van Acker, responsable du programme InfluenceMap, a mentionné la décision de Vanguard de quitter une initiative sectorielle majeure visant à lutter contre le changement climatique l'année dernière.

"Cet exemple et d'autres, comme la baisse du soutien des gestionnaires d'actifs à la résolution sur le climat, soulèvent de sérieuses questions quant aux engagements nets zéro des gestionnaires dans le contexte du climat politique actuel", a-t-il déclaré.