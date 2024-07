Un certain nombre de gestionnaires d'obligations américaines, qui gèrent des billions de dollars d'actifs, évitent les obligations d'État américaines à long terme, car ils s'attendent à ce que les inquiétudes budgétaires provoquent des accès périodiques de volatilité.

Les rendements des obligations du Trésor américain à long terme, qui évoluent à l'inverse des prix, ont brièvement augmenté en raison des inquiétudes inflationnistes et budgétaires après le débat télévisé désastreux du président américain Biden le mois dernier et après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump le week-end dernier, qui a renforcé les attentes selon lesquelles Trump pourrait regagner la Maison-Blanche.

Les investisseurs obligataires ont vendu des bons du Trésor à long terme, inquiets des politiques commerciales et économiques de M. Trump qui pourraient, à terme, stimuler l'inflation et les niveaux d'endettement des États-Unis. L'équipe de M. Trump a affirmé que ses politiques favorables à la croissance feraient baisser les taux d'intérêt et réduiraient les déficits. De nombreux acteurs du marché pensent que les déficits continueront à se détériorer sous une seconde administration Biden.

Bien que les rendements aient ensuite baissé en raison des signes d'affaiblissement de l'économie, plusieurs gestionnaires d'obligations des plus grandes sociétés de gestion d'actifs du pays s'attendent à ce que les bons du Trésor à long terme restent vulnérables aux baisses de prix, car les déficits publics devraient se creuser en raison de l'augmentation des dépenses, y compris pour les paiements d'intérêts sur la dette.

Les gestionnaires de fonds obligataires sont prudents quant à l'augmentation de l'exposition aux échéances à long terme, même s'ils restent optimistes sur la classe d'actifs parce que les réductions de taux par la Réserve fédérale devraient stimuler les prix des obligations d'État à court et moyen terme, qui reflètent plus directement les changements dans la politique monétaire.

"La volatilité des taux d'intérêt devrait rester plus élevée en raison de facteurs fiscaux et autres. ... Je pense que cela est dû en grande partie à l'incertitude concernant la dette et l'offre de déficit", a déclaré Chitrang Purani, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group, qui gère plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs.

Dans ses portefeuilles, Purani sous-pondère les obligations du Trésor à 10 ans et plus, ce qui signifie qu'il achète moins de ces obligations, tout en compensant cette position par une surpondération des obligations à échéance intermédiaire, a-t-il déclaré lors d'une interview.

D'autres acteurs du marché partagent ce point de vue.

Sara Devereux, responsable mondiale des titres à revenu fixe chez Vanguard, qui gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'elle s'attendait à des "épisodes continus" de hausse des primes sur la dette fiscale, en référence à la compensation supplémentaire exigée par les investisseurs pour le risque de détenir une dette à long terme qui pourrait perdre de la valeur si les émissions augmentaient.

Ces épisodes pourraient être l'occasion d'acheter des obligations à long terme à bas prix, a-t-elle déclaré lors d'un séminaire en ligne cette semaine. "Mais nous préférons vraiment la partie médiane de la courbe des taux, sans aller jusqu'au point des 30 ans, où la prime de terme est un peu délicate à l'heure actuelle", a-t-elle ajouté.

Les positions longues des gestionnaires d'actifs sur les bons du Trésor à deux ans ont atteint un niveau record ce mois-ci, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission. En revanche, leurs paris haussiers sur les contrats à terme sur les obligations à 10 ans ont baissé d'environ 10 % en glissement annuel.

Les stratèges en investissement de BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde avec 10 650 milliards de dollars d'actifs, ont également déclaré récemment qu'ils étaient baissiers sur les bons du Trésor à long terme, car les investisseurs demanderont probablement une compensation plus importante pour les détenir en raison de l'augmentation de l'offre.

Le 1er juillet, quelques jours après le débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump, l'indicateur de la Fed de New York concernant la prime exigée par les investisseurs pour détenir des titres d'État à long terme est redevenu positif, et ce pour la troisième fois seulement cette année.

On s'attend généralement à ce que la Fed commence à réduire ses taux dès le mois de septembre, l'activité économique et l'inflation se ralentissant sous l'effet de la hausse des coûts d'emprunt. Toutefois, l'augmentation des déficits n'est pas près de s'arrêter.

Le mois dernier, le Congressional Budget Office, organisme non partisan, a relevé ses prévisions de déficit cumulé pour l'exercice 2025-2034 à 22 083 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 067 milliards de dollars par rapport à son estimation de février. La dette fédérale détenue par le public pourrait grimper à près de 48 000 milliards de dollars d'ici 2034, contre 26 000 milliards de dollars au début de cette année.

La prochaine annonce trimestrielle des remboursements du Trésor américain est prévue pour le 29 juillet.

"Il y a l'économie, l'offre et la politique, et l'offre et la politique sont étroitement liées", a déclaré Robert Tipp, stratège en chef des investissements et responsable des obligations mondiales chez PGIM Fixed Income, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs.

"C'est un bon point stratégique pour les titres à revenu fixe, car vous avez dépassé le stade des hausses de taux dans le cycle", a déclaré M. Tipp. "Mais il ne s'agira pas d'un marché haussier rapide avec une forte baisse des taux à long terme.