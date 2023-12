Selon une analyse de Reuters, les grandes entreprises d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie investissent dans le secteur mondial de la recharge des véhicules électriques, qui évolue rapidement.

Ce secteur connaît une consolidation rapide, avec au moins 85 entreprises acquises depuis 2017.

De nombreuses entreprises de recharge sont rachetées par de grandes entreprises énergétiques telles que Shell, Statkraft, EDF, BP , Total et Engie ; des entreprises de matériel telles que ABB et Schneider Electric, et d'autres entreprises de recharge, notamment Blink, ChargePoint et Charge Enterprises.

Un certain nombre de grandes entreprises, notamment BP, Shell, ABB, Siemens et SK, ont également investi massivement dans des start-ups spécialisées dans la recharge des VE, tout comme les constructeurs automobiles Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai et Volvo Cars, propriété de Geely.

Le portefeuille d'investissements du groupe VW dans le secteur comprend Electrify America, Ionity, Hubject, has.to.be, Go To-U, ChargeSmith, EcoG et PowerShare.

Les grands gestionnaires d'actifs BlackRock, Fidelity et Wellington Management ont également des participations dans plusieurs sociétés de recharge. BlackRock soutient EVgo, Ionity, Jolt Charge, Freewire et Volta Charging. (Reportage de Paul Lienert à Detroit ; Rédaction de David Gregorio)