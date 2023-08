L'examen par le Congrès américain des actions chinoises détenues par les fonds BlackRock construits sur les indices MSCI pourrait présager d'un contrôle plus large des investissements institutionnels américains dans ces actions, selon les analystes, Washington craignant que les capitaux américains n'aident Pékin à acquérir des avantages militaires ou technologiques.

Les relations entre les deux pays sont au plus bas, en raison de frictions sur des questions telles que Taïwan et la guerre en Ukraine. L'administration Biden envisage de nouvelles restrictions sur les investissements privés sortants en Chine, en plus des interdictions existantes sur certaines ventes de technologies et d'autres mesures commerciales.

Une commission du Congrès américain a déclaré en début de semaine que BlackRock et le fournisseur d'indices MSCI facilitaient les investissements dans des entreprises que Washington a associées aux violations des droits de l'homme en Chine ou à l'armée chinoise.

La commission spéciale de la Chambre des représentants sur le parti communiste chinois a posé des questions détaillées sur la manière dont les actions chinoises ont été incluses dans des produits tels que le fonds négocié en bourse iShares MSCI Emerging Markets de BlackRock.

La commission a également interrogé d'autres entreprises sur leurs liens avec la Chine, et les analystes ont déclaré qu'il était probable que d'autres examens de ce type soient effectués et que des restrictions accrues soient imposées aux investissements américains dans les actions chinoises.

"Je dis à mes clients qu'ils doivent s'attendre à des mesures plus nombreuses et plus sévères interdisant ou rendant plus difficile l'investissement en Chine, ainsi qu'à un examen plus approfondi de ces investissements", a déclaré Jo Ritcey-Donohue, une avocate qui conseille les investisseurs institutionnels.

"Tant que toutes ces tensions transfrontalières existeront, les entreprises américaines continueront à subir des pressions.

BlackRock a déclaré mardi qu'il était l'un des 16 gestionnaires d'actifs à proposer des fonds indiciels américains détenant des sociétés chinoises. Elle a déclaré qu'elle se conformait à toutes les lois américaines et qu'elle s'entretiendrait avec le comité restreint.

MSCI a déclaré qu'elle examinait l'enquête de la commission.

RUÉE SUR L'ARGENT

La question de savoir dans quelle mesure les capitaux occidentaux favorisent les régimes autoritaires est une question qui traîne depuis longtemps et qui a été intensifiée par l'afflux d'argent dans les fonds indiciels à faible coût.

Pour les investisseurs institutionnels, la Chine, en tant que deuxième économie mondiale, est un élément important des portefeuilles et des indices internationaux. Les entreprises chinoises, dont Tencent et Alibaba, représentaient 31 % de l'indice MSCI Emerging Markets en juillet.

Le président de la commission, Mike Gallagher, a déclaré que les entreprises américaines ne faisaient rien d'illégal, mais que le Congrès devait combler les lacunes.

Dans une interview accordée jeudi, M. Gallagher a déclaré qu'il n'appelait pas "à une rupture totale de nos relations économiques avec la Chine". Mais il a ajouté que la commission débattait "de la question des garde-fous sur les flux de capitaux sortants".

Sa commission peut formuler des recommandations politiques, et une ligne dure à l'égard de la Chine bénéficie d'un soutien bipartisan.

Todd Rosenbluth, directeur de recherche pour la société d'analyse financière VettaFi, a déclaré que si BlackRock et MSCI sont les entreprises les plus en vue dans le domaine des investissements indiciels, les nouvelles lois ou réglementations issues de l'enquête s'appliqueraient probablement aussi à des produits concurrents tels que le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Vanguard s'est refusé à tout commentaire.

"Si cette enquête débouche sur des règles stipulant que les fournisseurs d'indices doivent exclure certaines entreprises basées en Chine, ces règles s'appliqueront alors à d'autres entreprises du secteur", a déclaré M. Rosenbluth.

LES ENTREPRISES SOUS DRAPEAU ROUGE

MSCI et ses rivaux ont retiré sept entreprises chinoises des indices mondiaux en 2020 en raison des restrictions de propriété imposées par les États-Unis. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, MSCI et FTSE Russell ont retiré les actions russes de tous leurs indices. Un représentant de FTSE Russell s'est refusé à tout commentaire.

Les lettres envoyées cette semaine par la commission citent des sous-traitants de l'Armée populaire de libération de la Chine qu'elle a identifiés dans des fonds BlackRock ou des indices MSCI.

Certaines de ces entreprises ont été signalées, notamment parce qu'elles figurent sur la liste des entreprises du "complexe militaro-industriel chinois" établie par le Trésor américain. Pour les entreprises figurant sur cette liste, les personnes et les gestionnaires d'actifs américains sont soumis à des restrictions d'achat et de vente, mais pas à des exigences de désinvestissement.

En outre, un certain nombre de filiales de ces sociétés peuvent encore bénéficier d'investissements américains, du moins pour l'instant, selon M. Ritcey-Donohue, même si elles sont soumises à d'autres sanctions telles que la liste des utilisateurs finaux militaires du ministère du commerce, qui restreint certains échanges avec ces entités. (Reportage de Ross Kerber à Boston ; reportages complémentaires de Karin Strohecker à Londres, Michael Martina et Patricia Zengerle à Washington et Selena Li à Hong Kong ; rédaction de Megan Davies et Cynthia Osterman)