La Securities and Exchange Commission américaine pourrait approuver les fonds négociés en bourse (ETF) liés au prix au comptant de l'éther dès le 4 juillet, alors que les négociations entre les gestionnaires d'actifs et les régulateurs entrent dans leur phase finale, ont déclaré à Reuters des dirigeants du secteur et d'autres participants.

Huit gestionnaires d'actifs, dont BlackRock, VanEck, Franklin Templeton et Grayscale Investments, cherchent à obtenir l'approbation de la SEC pour ces fonds. La plupart d'entre eux ont mis en place des ETF bitcoin en janvier, point d'orgue d'un bras de fer de dix ans avec les régulateurs. Grayscale espère à nouveau convertir un fonds existant en ETF.

Les dirigeants des deux sociétés, qui ont requis l'anonymat en raison de la nature confidentielle des discussions, ont déclaré que le processus de modification des documents d'offre n'avait progressé que pour résoudre des questions "mineures". Ces documents doivent être approuvés avant que les ETF puissent être lancés.

Un avocat travaillant avec l'un des émetteurs, qui a également requis l'anonymat, a déclaré qu'il ne restait plus que la touche finale et que l'approbation n'interviendrait "probablement pas plus d'une semaine ou deux plus tard".

La SEC s'est refusée à tout commentaire. Dans une interview accordée à Reuters au début du mois, Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré que la date de lancement dépendait en partie de la rapidité avec laquelle les émetteurs répondraient aux questions de l'autorité de régulation.

Le lancement en janvier de fonds suivant le cours au comptant du bitcoin a été l'un des plus réussis sur le marché des ETF, attirant quelque 8 milliards de dollars d'actifs, selon les données de Morningstar Direct. À la fin du mois de juin, ces neuf nouveaux produits représentaient près de 38 milliards de dollars d'actifs, bien que les avoirs de Grayscale Bitcoin Trust - qui a converti son fonds bitcoin de 27 milliards de dollars en ETF au même moment - soient tombés à 17,8 milliards de dollars.

De nombreux analystes des ETF et des crypto-monnaies pensent que le lancement des nouveaux ETF spot ether sera moins impressionnant.

"L'Ethereum n'a pas la même taille en termes de capitalisation boursière, ni les mêmes volumes", a déclaré James Butterfill, responsable de la recherche chez Coinshares.

Le prix de l'éther a stagné ce mois-ci, chutant de plus de 11 %, parallèlement à une baisse de 9,8 % du bitcoin. Les fluctuations du bitcoin ont généralement un impact sur le prix de l'éther.

Compte tenu des différences de taille du marché et de la nature des deux crypto-monnaies, les flux entrants pourraient être beaucoup plus modérés lors du lancement des ETF sur l'éther, a déclaré Bryan Armour, analyste ETF chez Morningstar.

"Avec le bitcoin, il y a eu une demande refoulée pendant une décennie et l'intérêt des investisseurs a été fulgurant", a-t-il déclaré. "Cela ne suscitera pas le même engouement.

La SEC a déjà approuvé les changements de règles nécessaires pour que le New York Stock Exchange, le Nasdaq et le Cboe puissent coter et superviser la négociation des nouveaux produits. Cela signifie qu'une fois que le personnel de la SEC aura approuvé les dossiers, les produits pourraient commencer à être négociés dans un délai de 24 heures seulement. (Reportage de Suzanne McGee et Hannah Lang ; rédaction d'Ira Iosebashvili et Richard Chang)