Citadel Securities a annoncé lundi qu'elle avait nommé Tony Tang, l'ancien directeur des activités chinoises de BlackRock Inc, à la tête de ses opérations en Chine.

"L'expérience éprouvée de Tony dans la création d'entreprises prospères dans la région, combinée à son point de vue unique sur la politique et la réglementation, nous aidera à mener notre prochaine phase de croissance mondiale", a déclaré Peng Zhao, directeur général de la société basée à Miami, dans un communiqué.

Tang prendra ses nouvelles fonctions en septembre.

Reuters a signalé pour la première fois le départ de Tang de BlackRock en juin. Tang, un ancien responsable chinois de la réglementation des valeurs mobilières, a pris la tête des activités de BlackRock en Chine en 2019 et était l'un des principaux assistants du PDG Larry Fink.

Citadel Securities, propriété du milliardaire Ken Griffin et l'une des plus grandes sociétés de tenue de marché au monde, a obtenu en février une qualification d'"investisseur institutionnel étranger qualifié" ou QFII en Chine. Cette qualification permet à la société d'investir et de négocier des actions et des obligations chinoises en dehors de la Chine continentale.

Contrairement à ses concurrents qui ont supprimé des emplois en raison des incertitudes géopolitiques et des taux d'intérêt élevés qui pèsent sur les transactions, Citadel Securities a embauché à tour de bras. Ses effectifs en Asie-Pacifique ont plus que doublé au cours des trois dernières années pour atteindre 250 personnes.

Outre son centre régional de Hong Kong, elle possède des bureaux à Singapour, Shanghai, Sydney, Tokyo et à Gurugram, en Inde. (Reportage de Summer Zhen et Selena Li à Hong Kong ; rédaction d'Edwina Gibbs)