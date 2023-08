Le producteur suédois de batteries lithium-ion Northvolt a levé 1,2 milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que BlackRock et plusieurs régimes de retraite canadiens, alors qu'il se prépare à construire de nouvelles usines en Europe et en Amérique du Nord, a déclaré son directeur financier à Reuters.

Ce nouveau financement, par le biais d'une obligation convertible, intervient alors que la demande des investisseurs pour des entreprises susceptibles de bénéficier du passage à une économie à faible émission de carbone s'accélère, aidée par des initiatives politiques dans les deux régions pour accélérer la transition.

"Il s'agit d'une industrie à forte intensité de capital... il est toujours difficile de trouver la bonne combinaison dans ce type de nouveaux projets de transition", a déclaré Alexander Hartman, directeur financier, lors d'une interview.

Le Régime de pensions du Canada, le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et, comme indiqué précédemment, l'Investment Management Corporation of Ontario, un investisseur en fonds de pension, ont mené le tour de table aux côtés de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

Parmi les autres investisseurs, citons Goldman Sachs, Volkswagen, Baillie Gifford, Swedbank Robur, GIC (Singapour) et Chow Tai Fook Enterprises (Hong Kong).

Un certain nombre de fonds investissant dans le billet ont été classés "vert foncé" dans le cadre de la finance durable de l'Union européenne, un sceau d'approbation environnementale qui augure bien de l'intérêt futur pour l'entreprise, qui espère finalement être cotée en bourse, a déclaré M. Hartman.

Les nouveaux fonds permettront à l'entreprise d'étendre sa présence dans les usines, a indiqué M. Hartman. L'entreprise possède actuellement plusieurs usines en Europe, la dernière en date étant un investissement de 600 millions d'euros (654 millions de dollars) pour la construction d'une usine en Allemagne, annoncé en mai.

Alors que la société dispose d'une usine aux États-Unis, des sources ont déclaré que la société était sur le point de finaliser les plans de construction d'une usine de batteries de plusieurs milliards de dollars au Canada, qui sera annoncée plus tard dans l'année.

Northvolt a refusé de commenter les plans de l'usine.

Avec le dernier tour de table, Northvolt a levé plus de 9 milliards de dollars en dette et en actions depuis 2017 dans sa tentative de devenir le plus grand fabricant de batteries en Europe, y compris 1,1 milliard de dollars en billets convertibles l'année dernière auprès de plusieurs investisseurs.

Elle a obtenu des commandes de plus de 55 milliards de dollars de la part de clients tels que BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et Volkswagen.

Par ailleurs, Northvolt a assemblé ses premiers systèmes de stockage d'énergie en Pologne et prévoit de commencer à livrer ses clients dans le courant de l'année.

"Nous avons un plan d'entreprise... nous voulons toujours nous assurer que nous avons accès aux marchés", a déclaré M. Hartman.

Il a refusé de préciser si l'entreprise se préparait à entrer en bourse.

Reuters a précédemment rapporté, en citant des sources, que Northvolt se préparait à une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 20 milliards de dollars.

(1 $ = 0,9176 euro) (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm et de Simon Jessop à Londres ; Rédaction de Mark Potter)