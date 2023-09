Les marchés obligataires indiens ne connaîtront pas de hausse de la volatilité à court terme après que JPMorgan a annoncé l'inclusion de l'Inde dans son indice de dette des marchés émergents, largement suivi, a déclaré vendredi le responsable des titres à revenu fixe de la région Asie-Pacifique de BlackRock.

JPMorgan a déclaré que 23 obligations du gouvernement indien (IGB) d'une valeur notionnelle combinée de 330 milliards de dollars étaient éligibles à l'inclusion dans son indice Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) et dans sa suite d'indices, référencés par environ 236 milliards de dollars de fonds mondiaux.

Neeraj Seth, chief investment officer et head of APAC fundamental fixed income chez BlackRock, s'attend à un afflux d'environ 20 à 25 milliards de dollars en Inde une fois que le seuil de pondération maximum de 10 % sera atteint dans l'indice GBI-EM.

Compte tenu de la taille du marché mondial des obligations d'État, qui représente 2 000 milliards de dollars, la volatilité des marchés obligataires indiens pourrait n'en être que légèrement accrue, a déclaré M. Seth lors du Reuters Global Markets Forum.

La volatilité deviendrait "plus profonde et plus visible" si la participation étrangère atteignait deux chiffres, a déclaré M. Seth, ajoutant qu'il s'attendait à ce que la participation étrangère dans les obligations d'État indiennes atteigne 3,0 % à 3,5 % après l'inclusion.

"Je ne pense pas que cela soit suffisamment important pour faire bouger les marchés", a-t-il déclaré.

Les achats d'obligations indiennes par les investisseurs étrangers sont restés tièdes, avec des achats nets de 3,4 milliards de dollars jusqu'à présent en 2023. Les investisseurs étrangers détiennent moins de 2 % de l'encours de la dette publique.

Séparément, M. Seth pense qu'il y aura un changement dans les allocations d'actifs alors que les marchés se dirigent vers 2024, qu'il considère comme une "année très attrayante", en particulier pour les titres à revenu fixe américains, les investisseurs cherchant à bloquer les rendements alors que la Fed met fin à son cycle de hausse.

Il a également mis l'accent sur le crédit de qualité en Asie et sur les obligations de meilleure qualité des marchés émergents, dans le cadre d'une "inclinaison vers la qualité" alors que les incertitudes macroéconomiques persistent.