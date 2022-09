Période difficile pour la gestion passive en Europe, observe Yomoni

Dans son dernier observatoire des ETF, Yomoni observe pour la première fois une décollecte de la gestion passive en Europe sur trois mois consécutifs. La décollecte a été particulièrement importante pour les actions et les matières premières. Les actions européennes, en particulier, ont souffert d'une défiance accrue des investisseurs, sans doute en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, estime le spécialiste de la gestion indicielle.



La collecte de Blackrock a très bien résisté à ce fort mouvement de décollecte, et la société de gestion conforte sa place de leader avec près d'un tiers des parts de marché de la gestion indicielle en Europe.



Les fonds passifs prenant en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) représentent aujourd'hui près de 20% des encours globaux de la gestion passive contre 9% il y a 3 ans.