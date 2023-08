Le président d'une commission du Congrès américain sur la Chine a évoqué jeudi la possibilité d'assigner des dirigeants de la société de gestion d'actifs BlackRock et du fournisseur d'indices MSCI s'ils ne fournissent pas des réponses "complètes" sur les investissements dans des entreprises chinoises figurant sur la liste noire.

Le comité restreint de la Chambre des représentants sur la concurrence avec la Chine a déclaré mardi qu'il enquêtait sur BlackRock et MSCI pour avoir facilité le flux de capitaux américains vers des entreprises que le gouvernement américain a jugées coupables d'alimenter les progrès militaires de la Chine ou les violations des droits de l'homme.

"Je ne cherche pas à établir une relation antagoniste avec qui que ce soit, mais il est juste de dire que nous voulons des réponses", a déclaré le représentant Mike Gallagher lors d'une interview avec Reuters, lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité d'émettre des citations à comparaître sur cette question.

"Dans la loi qui a créé la commission, nous avons reçu le pouvoir de citer à comparaître pour une raison précise, qui est de mener notre enquête et notre contrôle de manière approfondie et solide, mais juste", a-t-il déclaré.

"Nous espérons obtenir une réponse coopérative et complète de la part de BlackRock et de MSCI, et je pense que notre objectif est que cette réponse éclaire la politique et la législation, en particulier lorsque nous débattons de la question des garde-fous sur les flux de capitaux sortants", a déclaré M. Gallagher.

BlackRock a déclaré que tous ses investissements en Chine et dans le monde entier étaient conformes à la législation américaine et qu'elle continuerait à collaborer avec le comité restreint sur les questions qu'il a soulevées. MSCI a déclaré qu'elle "examinait l'enquête" de la commission.

Le représentant Raja Krishnamoorthi, principal démocrate de la commission dirigée par les républicains, a déclaré que l'objectif n'était pas d'interrompre les investissements dans toutes les entreprises chinoises, mais seulement dans celles dont les intérêts sont contraires aux valeurs américaines.

"Il ne s'agit pas d'entreprises ordinaires. Il s'agit d'entreprises qui construisent l'avion de chasse J-20, des obus d'artillerie pour l'Armée populaire de libération, qui développent des logiciels pour surveiller les Ouïghours", a déclaré M. Krishnamoorthi, en utilisant l'abréviation de l'Armée populaire de libération de la Chine (APL).

Les républicains ont créé ce comité restreint lorsqu'ils ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en janvier, dans le cadre d'un effort de sensibilisation aux questions qui sous-tendent les tensions croissantes avec la Chine. Une ligne dure à l'égard de la Chine est l'une des rares politiques à bénéficier d'un soutien bipartisan au sein d'un Congrès américain profondément divisé.

La commission ne rédige pas de textes législatifs, mais émet des recommandations politiques et peut assigner des dirigeants et des fonctionnaires à comparaître.

La commission doit organiser jeudi une table ronde avec des agriculteurs à Dysart, dans l'Iowa, afin d'examiner le risque de vol de technologies agricoles soutenu par le gouvernement chinois, la dernière d'une série d'événements qu'elle a organisés en dehors de Washington.

La commission estime que les outils américains actuels sont insuffisants pour protéger ces technologies contre le vol.

"L'objectif de ce voyage est d'entendre les agriculteurs de l'Iowa", a déclaré M. Gallagher, ajoutant que la commission voulait savoir s'ils pensaient que le FBI prenait le problème suffisamment au sérieux et obtenir des idées de législation pour protéger leur propriété intellectuelle. (Reportage de Michael Martina et Patricia Zengerle ; édition de Don Durfee)