La société de capital-investissement Seraya Partners, basée à Singapour, a déclaré mardi avoir levé 800 millions de dollars pour son fonds d'infrastructure asiatique qui se concentre sur les investissements dans l'infrastructure numérique et la transition énergétique.

Seraya a déclaré dans un communiqué que le fonds avait été sursouscrit et avait dépassé son objectif de 750 millions de dollars.

Il a indiqué avoir obtenu des capitaux d'investisseurs institutionnels mondiaux, notamment des fonds souverains, des fonds de pension, des assureurs et des family offices en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, l'Alberta Investment Management Company et des fonds et comptes gérés par BlackRock figurent parmi les commanditaires ou simples investisseurs, a précisé M. Seraya.

Le fonds investira dans des opportunités du marché intermédiaire liées à la transition énergétique et à l'infrastructure numérique avec un montant moyen de 100 millions de dollars dans les marchés développés de l'Asie-Pacifique et de l'Asie du Sud-Est.

"L'expansion rapide des villes asiatiques, l'intensification du changement climatique et le vieillissement des infrastructures ont créé un besoin pressant de combler le déficit d'infrastructures de la région, qui s'élève à des milliers de milliards de dollars", a déclaré James Chern, directeur des investissements de Seraya, dans le communiqué.

La société a ajouté que 50 % de ses fonds étaient déjà alloués à l'opérateur de centres de données Empyrion DC, à l'opérateur de parcs éoliens offshore Cyan Renewables et à la société d'énergie renouvelable Astrid Renew. (Reportage de Neha Soni à Bengaluru et de Yantoultra Ngui à Singapour ; rédaction de Subhranshu Sahu et Sonali Paul)