Les gestionnaires de fonds craignent que la décision de l'administration Biden de restreindre certains investissements américains à destination de la Chine n'alimente davantage le sentiment anti-Pékin à Washington et n'entraîne de nouvelles restrictions.

Le décret réglemente les investissements américains en Chine dans les technologies sensibles. Les investisseurs, les conseillers et un fonctionnaire de l'administration ont déclaré qu'il était adapté à la sécurité nationale et qu'il reflétait des mois de consultations avec l'industrie et d'autres parties prenantes.

Malgré cela, le décret, bien que de portée limitée comme prévu, est sans précédent. Il établit un nouveau cadre pour le contrôle des capitaux sortants, ce qui facilitera l'ajout de nouvelles zones à l'avenir.

Il suscite également une certaine rhétorique à Washington. Certains législateurs réclament davantage de restrictions, et un groupe du Congrès a ouvert une enquête sur le gestionnaire d'actifs Blackrock et le fournisseur d'indices MSCI au sujet des investissements chinois.

Pour les investisseurs américains qui tentent de s'y retrouver dans la géopolitique, le bruit qui règne à Washington ne leur permet pas de savoir ce qu'ils doivent faire en Chine. Le décret et les mesures anti-chinoises prises par les législateurs et les agences signifient que la politique générale n'est pas claire et qu'elle est semée d'embûches. La Chine complique également la tâche des entreprises. L'incertitude est susceptible d'affecter davantage les flux d'investissement et d'accroître l'urgence des plans d'urgence.

"Le décret en lui-même établit un cadre pour des actions futures", a déclaré Anthony Rapa, co-président du groupe de pratique du commerce international du cabinet d'avocats Blank Rome. "Il sera très important de suivre l'accueil réservé à ce décret par le Congrès.

Un fonctionnaire de l'administration a déclaré qu'il n'était pas prévu dans l'immédiat d'ajouter d'autres secteurs ou d'autres pays au décret.

Un cadre supérieur d'un grand gestionnaire d'actifs a déclaré que la pensée à Washington n'est pas résolue, déchirée entre l'envie de ne pas faire d'affaires avec la Chine et la conviction que le commerce est une bonne chose.

Cette personne, qui a requis l'anonymat en raison de la sensibilité de la situation, a décrit l'environnement du point de vue des entreprises comme "une combinaison de confusion et de peur", les débats politiques s'exprimant par des "coups de poing dans le nez des entreprises".

DES DEMANDES DIFFÉRENTES

Prenez le cas, la semaine dernière, des lettres excoriant Blackrock et MSCI de la part de la commission spéciale sur le parti communiste chinois.

La commission de la Chambre des représentants, qui ne rédige pas de textes législatifs mais dispose d'un pouvoir d'assignation, s'insurge contre des investissements passifs et légaux dans des entreprises figurant sur plusieurs listes noires gouvernementales ayant des objectifs politiques différents. Cette situation est en contradiction avec l'ordonnance de M. Biden, qui envisage d'exclure les investissements passifs et de se concentrer uniquement sur la sécurité nationale.

Un ancien diplomate et un investisseur ont déclaré que l'exclusion des investissements passifs dans le décret était une demande du secteur.

Le décret concerne les fonds de capital-risque et les sociétés de capital-investissement qui investissent dans des entreprises chinoises spécialisées dans les semi-conducteurs et la microélectronique, les technologies de l'information quantique et l'intelligence artificielle.

Ce champ d'application est suffisamment restreint pour que de nombreux gestionnaires de fonds puissent continuer à opérer en Chine sans que cela n'ait d'incidence, ont déclaré des cadres supérieurs de deux grandes entreprises actives en Chine. Mais si les restrictions devaient s'élargir, ce serait une autre histoire.

Dans sa lettre à Blackrock, la commission de la Chambre des représentants a, par exemple, mentionné 20 entreprises chinoises. Des centaines de millions de dollars américains sont investis dans ces actions par l'intermédiaire de fonds indiciels gérés par Blackrock, Vanguard et d'autres sociétés d'investissement, selon les données disponibles.

NOM ET HONTE

Pour certains investisseurs et conseillers, les faucons chinois du Congrès adoptent l'approche consistant à nommer et à blâmer les entreprises plutôt que de s'engager dans un débat politique de fond.

La commission de la Chambre des représentants, par exemple, a pointé du doigt Blackrock, même si de nombreux autres fonds sont exposés à la Chine. Les données de Morningstar sur les avoirs chinois des fonds ouverts américains montrent que Vanguard a la plus grande exposition avec 79,3 milliards de dollars contre 52,7 milliards de dollars pour Blackrock.

L'ancien diplomate et le dirigeant du fonds ont déclaré qu'ils pensaient que Blackrock avait été choisi parce que le fait de lancer une enquête sur le plus grand gestionnaire d'actifs au monde donnerait plus de publicité au travail de la commission.

Une source proche de la commission a déclaré que celle-ci avait commencé à s'intéresser à Blackrock après que des témoignages et des rapports eurent montré que le gestionnaire d'actifs avait des "liens profonds" avec la Chine et plaidait en faveur de l'investissement dans ce pays. L'enquête n'en est qu'à ses débuts.

Blackrock a nié toute malversation, tandis que MSCI a déclaré la semaine dernière qu'elle examinait l'enquête de la commission.

DAVANTAGE DE RESTRICTIONS

Certains investisseurs ont déclaré que l'approche de l'administration dans l'élaboration du décret avait été plus consultative. Elle aurait également pu gagner du temps et de l'influence sur le secteur en publiant le décret maintenant et en invitant le public à formuler des commentaires.

Une mesure similaire, qui inclut davantage de domaines d'investissement mais n'appelle pas à l'interdiction, est en cours d'examen au Congrès. L'ancien diplomate et un dirigeant de fonds qui surveillent la législation ont déclaré que cette mesure pourrait maintenant être bloquée.

Mais la pression en faveur d'un élargissement des restrictions s'exerce sur plusieurs fronts. Au moins deux autres projets de loi visant à limiter les investissements ont été présentés au Congrès.

Les décideurs politiques ont des préoccupations plus larges qu'ils pourraient vouloir aborder. Dans les premières versions du décret, certains fonctionnaires de l'administration souhaitaient inclure les sciences de la vie et la biotechnologie, a déclaré l'ancien diplomate. D'autres questions, telles que les droits de l'homme, figurent également parmi les priorités des législateurs.

La représentante Maxine Waters, collègue démocrate de M. Biden, a déclaré vendredi que le décret et la réglementation sur les investissements à l'étranger devaient être "élargis et renforcés".

"Il faut aller plus loin", a-t-elle déclaré.