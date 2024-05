BlackRock a été poursuivie en justice pour 20 millions de dollars par un ancien vice-président dénonciateur qui affirme que la société de gestion d'actifs l'a licencié après avoir fermé un moteur de recherche qui pouvait surveiller les discussions des clients sur les investissements illégaux, y compris en Chine.

Dans une plainte déposée samedi, Hamdan Azhar a déclaré que BlackRock lui avait ordonné en mars 2022 d'arrêter de travailler sur Trend Spotter, qu'il avait développé, et de transférer ses projets à Rightpoint, où travaillait le mari de son ancienne patronne, Tiffany Perkins-Munn.

Le résident de Brooklyn a déclaré qu'il avait été licencié deux mois plus tard après s'être opposé de manière persistante à un contrat de 2 millions de dollars que BlackRock avait accordé à Rightpoint avant la propre démission de Perkins-Munn, le qualifiant d'"auto-affaire illégale".

Il a également déclaré que son nouveau patron, Riaz Hakkim, avait refusé de faire part de ses préoccupations concernant les investissements illégaux que Trend Spotter aurait pu repérer, et de demander si ses révélations correspondaient aux informations publiques communiquées par BlackRock aux investisseurs et aux autorités de réglementation.

M. Azhar a déclaré qu'il avait commencé à développer Trend Spotter en mars 2021 dans le cadre d'un "hackathon" et que le projet avait reçu une "attention généralisée au sein de BlackRock". La société new-yorkaise a terminé le mois de mars avec 10 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

BlackRock n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'été dernier, le comité bipartisan de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois a commencé à chercher à savoir si BlackRock et le fournisseur d'indices MSCI ont facilité les investissements dans des entreprises chinoises figurant sur la liste noire.

En avril, la commission a constaté que Wall Street, par le biais d'investissements dans des fonds indiciels, avait canalisé 6,5 milliards de dollars en 2023 dans 63 entreprises chinoises signalées par le gouvernement américain pour leur soutien à l'armée chinoise ou leurs violations des droits de l'homme.

BlackRock et MSCI ont nié avoir commis des actes répréhensibles et ont déclaré se conformer aux lois américaines.

Azhar a déclaré avoir rejoint BlackRock en février 2020 en tant que responsable de la science des données pour le marketing mondial.

Son action en justice devant un tribunal de l'État de New York à Manhattan vise à obtenir 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour violation du droit du travail de l'État.

Perkins-Munn et Hakkim sont également défendus et, selon la plainte, travaillent maintenant respectivement chez JPMorgan Chase et Fidelity Investments.

Aucune des deux sociétés n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'avocat d'Azhar n'a pas répondu immédiatement à une demande similaire.

L'affaire est la suivante : Azhar v BlackRock Inc et al, New York State Supreme Court, New York County.