Un groupe soutenu par BlackRock et Citadel Securities envisage de créer une nouvelle bourse nationale au Texas, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

Le Texas Stock Exchange, qui a levé environ 120 millions de dollars, prévoit de déposer des documents d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le courant de l'année, ajoute le rapport, citant le PDG James Lee.

BlackRock et Citadel n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le TXSE, comme on l'appelle, a pour objectif de faciliter les transactions en 2025 et d'accueillir sa première cotation en 2026, selon le rapport, qui ajoute que la bourse prévoit d'être en concurrence pour les cotations primaires et doubles.

Elle espère également attirer des cotations de produits négociés en bourse et vise à faire face à l'augmentation des coûts de conformité au Nasdaq et au NYSE, ainsi qu'à de nouvelles règles telles que celle qui fixe des objectifs de diversité au sein du conseil d'administration du Nasdaq, a ajouté le rapport. (Reportage d'Angela Christy à Bengaluru ; rédaction d'Alan Barona et de Varun H K)