Les six premiers mois de l'année 2024 ont été marqués par des transformations économiques significatives, influencées par des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, la transition vers une économie à faible émission de carbone et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. BlackRock fait le point sur ce début d'année 2024 rempli de péripéties et sur les perspectives les plus probables pour la fin d'année. C'est ce que nous allons étudier dans cet article.

Ces changements s'inscrivent dans un contexte économique post-pandémique caractérisé par une inflation persistante, des taux d'intérêt élevés, une croissance économique plus faible et une dette publique élevée. Depuis la pandémie, l'économie mondiale a connu une volatilité accrue, en grande partie due à des contraintes d'offre telles que la diminution des populations en âge de travailler. Cette situation a conduit à une inflation plus élevée et à des taux d'intérêt accrus, contrastant avec la période de faible inflation et de taux d'intérêt bas qui a précédé la pandémie. La dette publique reste également à des niveaux élevés, limitant la capacité des gouvernements à stimuler l'économie par des dépenses publiques.

Malgré ce contexte macroéconomique difficile, des opportunités d'investissement significatives se profilent à l'horizon, principalement dans trois domaines clés : l'intelligence artificielle, la transition vers une économie à faible émission de carbone et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Ces investissements pourraient transformer les économies et les marchés de manière similaire aux révolutions technologiques passées.

Tout d'abord, l'IA est désormais au cœur de cette transformation, avec des investissements dans les centres de données et les infrastructures nécessaires pour soutenir son développement. Les estimations indiquent que les investissements dans les centres de données pour l'IA pourraient augmenter de 60 à 100% par an dans les années à venir. Cependant, la vitesse et l'ampleur de ces investissements restent incertaines et dépendront de divers facteurs, notamment les contraintes de ressources et les besoins énergétiques.

Ensuite, la transition vers une économie à faible émission de carbone stimule également des investissements massifs. Selon le BlackRock Investment Institute, les investissements dans les systèmes énergétiques pourraient atteindre 3,5 trillions de dollars par an cette décennie. Cette transition est également influencée par la fragmentation géopolitique, les pays priorisant la sécurité nationale sur l'efficacité économique.

Enfin, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales nécessite également des investissements importants, les pays cherchant à renforcer leur sécurité économique et à réduire leur dépendance vis-à-vis de certaines régions.

Pour évaluer les perspectives à court terme, les stratégistes de BlackRock ont développé cinq scénarios distincts :

Taux élevés, atterrissage brutal : La rigidité de l'inflation exclut toute baisse des taux, et la forte demande pourrait déclencher de nouvelles hausses. La croissance ralentit fortement. Les valorisations de l'IA sont durement touchées. L'IA concentrée : La croissance induite par l'IA ne suffit pas à compenser d'autres facteurs structurels. La pression et les taux directeurs resteront élevés plus longtemps. Croissance modérée, inflation persistante : La croissance ralentit pour atteindre un rythme tendanciel plus faible, l'inflation reste supérieure à l'objectif et les taux d'intérêt restent élevés. Importants gains de productivité (IA et boom des investissements) : La croissance induite par l'IA est généralisée et augmente la production potentielle. L'inflation est modérée et les taux directeurs sont fortement réduits. Un atterrissage brutal : Les hausses de taux ont eu raison d'une croissance généralisée stimulée par l'IA. L'inflation tombe en dessous de l'objectif. Les banques centrales réduisent fortement leurs taux d'intérêt.

Les stratégistes du leader de la gestion passive conservent une surpondération dans les actions américaines et plus particulièrement sur le thème de l'IA sur un horizon de six à douze mois. Ils ont également une forte conviction pour les actions japonaises, soutenues par des fondamentaux économiques solides et des réformes en cours pour améliorer la rentabilité des entreprises. Ils aiment aussi les revenus des obligations à court terme et du crédit, et ils voient les marchés privés comme un moyen de capter les premiers gagnants et les infrastructures nécessaires pour le boom des investissements à venir.

Le début d'année 2024 a été marqué par des transformations économiques majeures, avec des investissements massifs dans l'IA, la transition bas-carbone et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Bien que le contexte macroéconomique reste incertain, ces investissements offrent des opportunités significatives pour les investisseurs. En se concentrant sur les fondamentaux des entreprises et en étant prêts à ajuster leurs positions en fonction de l'évolution des scénarios, les stratégistes de BlackRock pensent que les investisseurs peuvent naviguer avec succès dans cette période de transformation économique.

Pour aller plus loin, découvrez l'analyse complète de BlackRock.