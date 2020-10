COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres septembre 2020 0 11/10/2020 | 10:59 Envoyer par e-mail :

LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 SIREN : 552018731 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS Date de début du programme 27/05/2020 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES Opérations du mois DE SEPTEMBRE 2020 I. INFORMATIONS CUMULEES Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000 Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) 31 405

2.68% Solde à la fin du mois précédent 31 656 Nombre de titres achetés dans le mois 407 Nombre de titres vendus dans le mois 414 Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0 Nombre de titres annulés dans le mois : 0 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois 0 1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital

01/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 32 Liquidite 84.3063 2 697.80 02/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 43 Liquidite 83.0000 3 569.00 02/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 20 Liquidite 83.4000 1 668.00 03/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 34 Liquidite 83.6176 2 843.00 04/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 30 Liquidite 82.8000 2 484.00 04/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 12 Liquidite 82.2000 986.40 07/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 21 Liquidite 83.1048 1 745.20 07/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 20 Liquidite 82.4000 1 648.00 08/0/2020 GILBERT DUPONT VENTE 22 Liquidite 81.8182 1 800.00 09/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 46 Liquidite 82.2174 3 782.00 10/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 7 Liquidite 82.2000 575.40 11/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 14 Liquidite 82.2000 1150.80 14/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 12 Liquidite 82.2000 986.40 14/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 22 Liquidite 82.0000 1 804.00 15/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 35 Liquidite 81.9429 2 868.00 16/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 42 Liquidite 81.4476 3 420.80 16/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 10 Liquidite 81.8000 818.00 17/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 65 Liquidite 81.0462 5 268.00 17/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 62 Liquidite 80.8194 5 010.80 18/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 41 Liquidite 81.2195 3 330.00 21/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 35 Liquidite 81.7714 2 862.00 21/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 48 Liquidite 82.0000 3 936.00 22/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 6 Liquidite 81.6000 489.60 23/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 4 Liquidite 81.6000 326.40 24/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 30 Liquidite 81.4667 2 444.00 25/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 32 Liquidite 81.3000 2 601.60 28/09/2020 GILBERT DUPONT VENTE 51 Liquidite 81.1961 4 141.00 28/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 10 Liquidite 81.0000 810.00 30/09/2020 GILBERT DUPONT ACHAT 15 Liquidite 81.4000 1 221.00

