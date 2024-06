Blackrock Silver Corp. est une petite société canadienne d'exploration axée sur les métaux. L'activité principale de la société est l'acquisition, l'exploration et le développement de mines et de projets d'or et d'argent au Canada et aux États-Unis. La société se concentre sur des projets d'or et d'argent épithermaux à faible sulfuration situés le long du Northern Nevada Rift dans le centre-nord du Nevada et de la tendance Walker Lane dans l'ouest du Nevada. Ses projets comprennent le projet Tonopah et Silver Cloud. Le projet Tonopah de la société comprend Tonopah West et Tonopah North, qui couvrent environ 100 titres brevetés et environ 279 titres non brevetés sur une superficie de 25,5 kilomètres carrés dans des districts argentifères d'Amérique du Nord. Son projet Silver Cloud consiste en plus de 572 titres miniers couvrant 12 000 acres. Sa filiale Blackrock Gold Corp.

Secteur Sociétés minières intégrées